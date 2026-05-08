Tastillery bringt Cosmic Casks #6 „Ring of Embers“ – Single Cask mit Vollreifung in 1st Fill Ex-Rioja-Weinfass von der Isle of Mull

Mit der sechsten Ausgabe der Cosmic Casks bringt Tastillery einen 10 Jahre alten Ledaig unter dem Handelsnamen Peallach auf den Markt – abgefüllt mit 54,2% vol. Alkoholstärke und einer Vollreifung in 1st Fill Ex-Rioja-Weinfass.

Alles zu dieser auf 398 Flaschen limitierten Abfüllung hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ein Wirbel aus rauchiger Köstlichkeit – COSMIC CASKS #6 – RING OF EMBERS

Weltweit limitiert auf nur 398 Flaschen

Single Cask Abfüllung

Von Hand nummeriert

10 Jahre alter Peallach mit 54,2% Vol.

Vollreifung in 1st Fill Ex-Rioja-Weinfass

Feurig-süße Rauchigkeit vereint mit spanischem Temperament

Das Tor zwischen zwei Welten. So schießt es unserem Astronauten durch den Kopf, als er am Horizont den gigantischen Ring erblickt, dessen pulsierendes Licht den Himmel erleuchtet. Ein noch nie dagewesenes Schauspiel aus Formen, Farben und rauchartigen Schwaden, die wie glühende Asche um ein Zentrum voller Sterne kreisen. Was mag sich jenseits der lila strahlenden Ereignishorizonts vor seinen Blicken verbergen?

Als ein wahres Leuchtfeuer der Aromen präsentiert sich unter „Ring of Embers“, ein 10 Jahre alter Peallach von der Isle of Mull. Nur selten findet ein Fass dieses geheimnisvollen Single Malts seinen Weg in unsere Galaxis.

Seine jodartige Rauchigkeit scheint nicht von dieser Welt zu sein, sie wirkt wie eine Mischung aus den intensiven Torfmonstern der Islay und den feinen Lagerfeuer-Aromen, die man von der Isle of Skye und einigen wenigen Highland-Destillen kennt. Als würde dieses aromatische Neuland noch nicht ausreichen, wurde der Peallach in einem feurigen, spanischen Fass gereift, welches vorher kräftigen Rioja-Wein beherbergte.

Ihr werden die intensive Glut aus Aromen nicht nur riechen und schmecken, sondern vor allem auch sehen können, wenn ihr diesen herausragenden Single Malt mit seinen kompromisslosen 54,2 Volumenprozenten in eurer Tastingglas kreisen lassen.

Ein Hauch von Jod und kräftiger Landluft, dahinter die Schwaden eines Torflagerfeuers, trockene Rotweinnoten und dampfender Waldboden: die Nase des „Ring of Embers“ verweist darauf, dass hier tatsächlich zwei Welten vereint wurden. Nämlich die einzigartige Rauchigkeit der Isle of Mull und die fulminante Süße eines spanischen Weinfasses.

Die Zunge wird von glühendem, süßem Rauch umhüllt, dahinter warten Erdbeergelee, eingelegte Rosinen, in Honig gerösteter Speck und Salzzitrone darauf, von euch entdeckt zu werden. Lasst diesen Ring aus aromatischen Nebeln ein bißchen auf euch wirken und gebt ihm Zeit zum Entfalten. Dann offenbart er nach dem ersten Rauchangriff auch noch Noten von jodgetränken Mullbinden, weißem Pfeffer und eine mineralische Dichte von Meereskieseln im Feuer.

Der Nachklang ist nicht weniger komplex und begleitet uns lange mit intensiven Eindrücken von glühender Asche, Wildhonig und rauchiger Barbecuesoße. Am Ende liefert die würzige Süße von dunklem Balsamico und glimmender Holzkohle. Noch nie war die Passage zwischen zwei Punkten im Universum so spektakulär und von so beeindruckender Vielseitigkeit.

Der Nachklang ist nicht weniger komplex und begleitet uns lange mit intensiven Eindrücken von glühender Asche, Wildhonig und rauchiger Barbecuesoße. Am Ende liefert die würzige Süße von dunklem Balsamico und glimmender Holzkohle. Noch nie war die Passage zwischen zwei Punkten im Universum so spektakulär und von so beeindruckender Vielseitigkeit.

Sie können den neuen Cosmic Casks #6 „Ring of Embers“ ab sofort hier bestellen – Schnell zugreifen, denn nur 398 Flaschen haben es von diesem kosmischen Ereignis in unsere Umlaufbahn geschafft!