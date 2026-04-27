Brothers in Malt mit neuer Abfüllung: Peallach II

Brothers in Malt, ansässig in Solingen, füllt seit 2014 unabhängig Whiskies ab. Ihre neueste Abfüllung ist ein zehn Jahre alter Ledaig, der ausschließlich in einem First Fill Bourbon Barrel reifte und fassstark in die 225 verfügbaren Flaschen kam.

Erhältlich ist Peallach II, so der Name des Bottlings, über den Brothers in Malt Webshop, alle weiteren Infos sowie Verkostungsnotizen in der Pressemitteilung von Brothers in Malt:

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Brothers in Malt bringt neue Abfüllung PEALLACH II

Der in Solingen ansässige unabhängige Abfüller Brothers in Malt hat mit dem PEALLACH II nun das Schwesterfass des vor zwei Jahren so beliebten 8-jährigen Vorgängers abgefüllt. In einem First Fill Bourbon Barrel reifte dieser peated Highland Single Malt (Inseln), destilliert in Tobermory, volle 10 Jahre und gelang mit 58,8% fassstark in die Flasche.

Tobermory auf der Isle of Mull produziert bekanntlich neben einem ungetorften Destillat einen hervorragenden getorften Brand, der als Ledaig verkauft wird und von unabhängigen Abfüllern unter dem Label PEALLACH angeboten wird.

Das First Fill Bourbon Barrel zeigt sich in den typischen Aromen:

Nase:

Kräftiger, süßlicher Rauch mit Jod und feuchter Asche. Dazu Vanille, Honig, Traubenmost und warmer Apfelstrudel. Feine Eichenwürze, Süßholz und ein Hauch Minze.

Gaumen:

Mundfüllend und trocken. Salzig-bitterer Auftakt, dann zunehmend süß. Medizinischer Rauch, Pfeffer, Vanille, Honig, Mandel und Salzkaramell. Helle Trauben und Sultaninen, umhüllt von warmem Rauch.

Abgang:

Mittellang bis lang. Trocken, leicht bitter-süß mit anhaltendem warmem Rauch und feiner Pfefferschärfe.

Limitiert auf 225 Flaschen (0,7 l) á 69,00 Euro (UVP), erhältlich über den Brothers in Malt Webshop.