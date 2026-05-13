Neu: Dràm Mòr Spring Release 2026

Das Dràm Mòr Spring Release 2026 hat nun seinen Weg auf den Kontinent gefunden, und diesmal haben Viktorija und Kenny McDonald sieben unterschiedliche Abfüllungen mit verschiedenen Stilistiken und vielen Whiskyregionen ausgesucht.

Alexandra Kreutz von Genuss am Gaumen, dem österreichischen Importeur von Dràm Mòr, hat zu den einzelnen Abfüllungen wieder detaillierte Tasting Notes gestellt, die Ihnen die Entscheidung für Ihr(e) Lieblingsdram(s) erleichtern sollten:

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Dràm Mòr – Spring Release 2026

Mitten in den Tagen der „Eisheiligen“, die uns derzeit noch einmal kühlere Temperaturen bescheren, trifft die aktuelle Lieferung von Dràm Mòr genau zur richtigen Zeit ein – und sorgt mit einer beeindruckenden Auswahl außergewöhnlicher Bottlings für den passenden inneren Wärmefaktor.

Viktorija & Kenny MacDonald präsentieren mit diesem Frühlings-Release erneut eine ebenso farbenfrohe wie facettenreiche Kollektion, die Whiskyliebhaber begeistern wird. Von Refill- und 1st Fill Bourbon Casks über trocken-würzige Palo Cortado- bis hin zu aromatischen Oloroso-Sherry-Fässern spannt sich der Bogen quer durch die schottische Whiskylandschaft: von der Isle of Skye über die Highlands und Speyside bis nach Campbeltown. Vom jungen, maritim geprägten Insel-Dram bis hin zum gereiften Highland-Charmeur bietet diese Auswahl eindrucksvolle Single Cask Bottlings mit Persönlichkeit, Tiefgang & wie gewohnt – ganz viel Genuss.

BALMENACH 2015 – 10 JAHRE

Finish in einem 1st Fill Palo Cortado Sherry Hogshead – Cask #549

Cask Strength 55,7% – nur 255 Flaschen

sanfte cremige Sherrynoten in der Nase, die sich „Schulter an Schulter“ mit Schokolade-Früchten & -Nüssen und Zuckerl/Bonbons zeigt, am Gaumen trockener wie erwartet, aber die in der Nase zuvor gezeigten Aromen erwarten uns auch am Gaumen, nur ohne Schokolade, wärmend mit einem wunderbar frischen Touch von reifer Orange, lang anhaltendes & mundfüllendes Finish, das den Genuss dieses interessanten Tropfens perfekt fortsetzt & ausklingen lässt

CAMPBELTOWN „BLENDED MALT“ 2017 – 8 JAHRE

Reifung in einem Refill Bourbon Barrel – Cask #3

Cask Strength 57,2% – nur 250 Flaschen

in der Nase zeigt sich Gerstenzucker oder fast Melasse, sowie Honig mt einem Hauch von Meersalz, eine spritzige Note im Hintergrund in Kombination mit Apfelblüten ergeben ein komplexes & faszinierendes Bouquet, am Gaumen anfänglich fein kühl & ölig, gefolgt von einer Explosion an Nektar, weißem Pfeffer, „Coastal Vanilla“, gemischten Früchten & fast schon einem Touch von Weihrauch, nicht so süß wie es die Nase erahnen lässt mit Noten von Sesam-Keksen mit einem Hauch Orangenschale, warmer & süßer Abgang, der kurz nachhällt und wärmende Honignoten, eine prickelnde Würze & Sesam-Öl im Finish hinterlässt

Dalmunach 2016 – 9 Jahre

Finish in einem 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead – Cask Nr. #887

Cask Strength 57,3% – nur 236 Flaschen abgefüllt

typischer Dalmunach Stil bereits in der Nase – es zeigen sich Noten von Karamell, frischem mildem Ingwer und dunkle getrocknete Früchte, die mit dunklem Honig beträufelt sind, am Gaumen mit einem Touch von angebranntem Zucker, Anklängen von getrockneten Feigen, Pflaumen & Rosinen, sowie grüne Zigarrenblätter, mittleres Finish mit einem prickelnden Touch von gemischten Gewürzen

DAILUAINE 2015 – 11 JAHRE

Finish im 1st Fill Elijah Craig Bourbon Barrel – Cask #300972

Cask Strength 52,9% – nur 100 Flaschen

subtile Nase aber mit unverkennbarer Bourbonfass-Süße – delikate Vanille, Vanille-Creme, wunderbar ergänzt durch einen fruchtigen Birnen-Crumble, am Gaumen etwas trockener als in der Nase aber mit deutlich ausgeprägten Noten von Vanille, in Weißwein pochierten & mit Zimt gesprenkeltem Birnen-Crumble, sowie weitere Frucht-Schichten, im Finish zeigt sich erstmals eine zarte Würze von weißem Pfeffer, die amerikanische Weißeiche „tanzt“ wahrlich auf deiner Zunge & hinterlässt anhaltende Noten von exotischen gelben Früchten

GLEN MORAY 2011 – 11 JAHRE

Finish im 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead – Cask #158

Cask Strength 56,2% – nur 251 Flaschen

elegante Nase mit delikaten Noten von Geißblatt & Lavendel, sowie getrockneten gelben Sultaninen, am Gaumen zeigt sich anfänglich eine feine Melonen-Süße, welche dann aber rasch zu einem trockenen, fruchtigen Aroma wechselt, frisch & spritzig zugleich – ein wunderbarer Frühlingsdram, die trockene Note bleibt auch im Finish bestehen, lang anhaltend & so frisch wie zuvor

PULTENEY 2008 – 18 JAHRE „Decanter“

Finish im 1st Fill Oloroso Sherry Quarter Cask – Cask #084

Cask Strength 49,5% – nur 88 Flaschen

delikate Noten von dunklen getrockneten Früchten in der Nase, gefolgt von sehr subtilem kandiertem Apfel & Milchschokolade, am Gaumen deutlich vollmundiger wie in der Nase – es zeigt sich eine sehr zugängliche sanfte Sherry-Süße mit getrockneten Früchten, eine Handvoll Obstgartenfrüchten & einem Hauch von Zimtschnecke, begleitet von einem angenehmen Hauch von Eiche, die sich erst jetzt entfaltet, relativ kurzes bis mittleres Finish, das sanft ausklingt & eine wunderbare Erinnerung an einen köstlichen ausbalancierten Whisky zurücklässt

TORABHAIG 2018 – 7 JAHRE

Reifung im 1st Fill Bourbon Barrel – Cask #1163

Cask Strength 56,7% – nur 228 Flaschen

leichter fruchtiger Zigarrenrauch mit Anklängen von süßen Zitrusfrüchten & einer subtilen floralen Note in der Nase, am Gaumen zieht sich diese seltsame, aber schöne delikate süße Note mit einer rauchigen Säue & prickelnden Frische weiter durch diesen eleganten Dram, aber der Zigarren-Ascherauch dominiert nun am Gaumen, der Abgang ist sooo lang, dass du es fast bis nach „Skye“ schaffst, bevor er verschwindet – einfach großartig! :-), mit einer wunderbaren Wärme, die im Finish deinen Mund ausfüllt & sanft die Kehle hinabgleitet

Zudem haben sich noch ein paar letzte Fläschchen des begehrten Ledaig aus dem Winter Release mit dazugeschlichen…you better be quick.

LEDAIG 2009 – 16 JAHRE „Decanter“

Finish in einem 1st Fill Koval Rye Barrel – Cask #2201082

Cask Strength 53,1% – nur 148 Flaschen

in der Nase mit einem zarteren Rauch wie der klassische Ledaig, wärmende & einladende Nase mit „Syrup Sponge“ und einem Hauch von frisch ausgeblasenem Kerzenrauch, am Gaumen wie ein spätherbstliches BBQ mit einer dicken Scheibe geräuchertem Speck, der über glühenden Kohlen brutzelt, ein Hauch Ahornsirup gesellt sich noch on top dazu – ein unglaublicher Dram, ein Abgang wie beim Bogenschießen – man kann den Arm bis zum Anschlag zurückziehen, aber es ist die Distanz die der Pfeil fliegt und uns alles über diese Whisky-Schönheit erzählt

Alle Releases gibt’s ab sofort bei Genuss am Gaumen in Vorarlberg oder online unter www.genussamgaumen.at