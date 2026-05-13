The Dawn of our Spirit: The Balvenie x Daniel Arsham

The Balvenie setzt für die Bekanntheit der Destillerie und ihrer Whiskys nicht nur auf deren Qualität und Machart, sondern auch immer wieder auf Kooperationen mit Künslern. Diesmal hat man sich (nach der Kooperation mit Samuel Ross im Vorjahr) mit Daniel Arsham, dem bekannten amerikanischen Bildhauer – und wird mit ihm in Zusammenarbeit mit Malt Master Kelsey McKechnie in Asien und den Vereinigten Staaten eine Reihe multisensorischer, immersiver Events und Ausstellungen veranstalten, mit denen man „die über Generationen gewachsene Handwerkskultur in einen zeitgenössischen Kontext übersetzen“ möchte.

Diese Formate wird man in Europa nur indirekt erleben können, aber wir denken, dass wir über die konkreten Ergebnisse dieser sicherlich interessanten Zusammenarbeit sicher noch in Wort und Bild berichten werden können.

Hier jedenfalls die Aussendung, die wir von The Balvenie dazu erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE DAWN OF OUR SPIRIT: ZUR FEIER ZEITLOSEN CHARAKTERS

The Balvenie lanciert eine Zusammenarbeit mit dem weltweit renommierten zeitgenössischen Künstler Daniel Arsham.

Hamburg, 12. Mai 2026: The Balvenie freut sich, eine wegweisende Zusammenarbeit mit dem kreativen Visionär Daniel Arsham bekanntzugeben. In enger Zusammenarbeit mit der Malt Masterin Kelsey McKechnie entsteht ein vielschichtiges künstlerisches Programm zur Würdigung einer bevorstehenden außergewöhnlichen Limited-Edition-Kollektion.

Unter dem Titel The Dawn of Our Spirit rückt die Zusammenarbeit den Charakter von The Balvenie über dessen fünf seltene Handwerkskünste in den Mittelpunkt: die selbst angebaute Gerste, die Fassbinderei, hauseigenen traditionellen Malzböden, Kupferbrennblasen sowie die intuitive Rolle des Malt Masters. Kelsey McKechnie und Daniel Arsham kuratieren eine Reihe multisensorischer, immersiver Formate in Asien und den Vereinigten Staaten, die diese über Generationen gewachsene Handwerkskultur in einen zeitgenössischen Kontext übersetzen. Das Publikum wird eine bedeutende, handgefertigte Whisky-Kollektion entdecken, bestehend aus einer Abfüllung von außergewöhnlicher Seltenheit sowie limitierten Sammlereditionen. Beide verkörpern die fünf seltenen Handwerkskünste von The Balvenie und werden durch die künstlerische Perspektive von Daniel Arsham neu interpretiert und erweitert.

Kelsey McKechnie und Daniel Arsham begeben sich auf eine experimentelle Reise, um die Kunstfertigkeit und Einflüsse zu entdecken, die in ihren jeweiligen Schaffensprozessen verankert sind. Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung stehen die heutigen Malzböden von The Balvenie, die um 1931 ihren Betrieb aufnahmen und bis heute weitgehend unverändert geblieben sind. Als zwei Interpreten derselben Sprache – den menschlichen Instinkt, jenen Moment festzuhalten, in dem Schöpfung zu Kunst wird – setzen sie sich beide kreativ mit den Konzepten von Zeit, Beständigkeit und Kostbarkeit auseinander.

Kelsey McKechnie, Malt Master von The Balvenie, kommentiert:

„Der Ansatz von The Balvenie ist heute derselbe wie immer; er erzählt eine Geschichte von Handwerkskunst, Innovation und menschlichem Schaffen. Unsere Zusammenarbeit mit Daniel Arsham ist zu einem kreativen Dialog geworden, der den beständigen Charakter unseres Spirits erforscht, geformt durch unsere konsistente Herangehensweise über mehrere Generationen hinweg. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit noch in diesem Jahr der Welt zu präsentieren.“

Daniel Arsham sagt zur Zusammenarbeit:

„Das Erlernen der seltenen Handwerkskünste von The Balvenie sowie ihr konsequentes Bekenntnis zu den traditionellsten Methoden der Whiskyherstellung sind inspirierend. Unsere Zusammenarbeit basiert auf einem gemeinsamen Respekt für Prozess und Zeit.“

Kelsey McKechnie, die hochgeschätzte Malt Masterin von The Balvenie, besitzt den Schlüssel zur Alchemie und zur einzigartigen Essenz des Hauses. Sie verleiht dem renommierten Portfolio der Marke die besondere Lebendigkeit und gestaltet Single Malt Scotch Whisky für die Zukunft, während sie gleichzeitig die zeitlosen handwerklichen Fähigkeiten bewahrt, die den charakteristischen, honigsüßen Geschmacksnoten von The Balvenie zugrunde liegen, für die der Whisky geschätzt wird. Ihre Arbeit ist eine Kunstform, die tief im Instinkt verwurzelt ist und zugleich mit höchster technischer Präzision und Meisterschaft verbunden ist.

Daniel Arsham bewegt sich in seiner Arbeit an der Schnittstelle von Kunst, Architektur und Performance und verbindet strukturelle Experimente mit historischer Recherche. Durch die Auseinandersetzung mit dem Verlauf der Zeit verknüpft er die Welt der Spirituosen mit seiner charakteristischen skulpturalen Formsprache und verleiht einem bereits außergewöhnlichen Angebot eine prägnante zusätzliche Dimension. Gemeinsam werden Kelsey McKechnie und Arsham die bislang ambitionierteste Partnerschaft von The Balvenie realisieren.