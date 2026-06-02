Neu bei Kirsch Import: Port Askaig Sherry Cask, Port Askaig 100 Proof und Meikle Tòir Single Cask

Die Whisky-Neuheiten, die uns Kirsch Import heute vorstellt, repräsentieren allesamt die torfig-rauchige Seite der Single Malts aus Schottland.

Auch am heutigen Dienstag finden Sie weiteren Informationen und Details zu diesen Abfüllungen hier im Anschluss, und dies erneut mit ausführlichen Tasing Notes zu jedem Bottling:

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Fan-Favorit & Sherry Casks:

Port Askaig sendet neue/alte Rauchzeichen

Als Tor zur Insel Islay löscht Port Askaig ab jetzt nicht nur den Durst nach kraftvollem Torfrauch und üppigen Sherrynoten: Mit dem 100 Proof bringt die Mystery-Malt-Marke aus dem Hause Elixir zudem einen Fan-Favoriten zurück – natürlich einheitlich im aufgefrischten Look der Reihe.

Der Port Askaig Sherry Cask ist der Inbegriff eines Islay Single Malts aus Sherryreifung: vielschichtige Aromen von dunkler Schokolade und Kirschen, ausgeglichen durch kräuterartigen Torfrauch. Die Ergänzung der Core Range reifte vollständig in 20 Oloroso Sherry Butts aus der renommierten spanischen Küferei Jose y Miguel Martin und wurde mit 50,5% vol. so kräftig wie unverfälscht abgefüllt.

Ursprünglich im Jahr 2015 auf den Markt gebracht, setzte der Port Askaig 100 Proof Maßstäbe bei hochprozentigen, in Bourbonfässern gereiften Islay Single Malts. Jetzt kehrt der Klassiker aufgrund hoher Nachfrage ins Kernsortiment zurück. Mit dabei: intensive Aromen von Zitronenschale und Karamellschokolade, die harmonisch mit Torfrauch verschmelzen.

Port Askaig Sherry Cask

Alkoholgehalt: 50.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Sultaninen und dunkle Schokolade verschmelzen mit einer lebendigen Brise Meeresluft und dem markanten Duft von Kohlenrauch.

Geschmack: Vollmundige Nuancen von Orange und Zartbitterschokolade kleiden den Gaumen aus, getragen von einer dichten, charaktervollen Rauchigkeit.

Nachklang: Das langanhaltende Finale präsentiert ein harmonisches Zusammenspiel von fruchtiger Süße und ausklingendem Kohlenrauch.

Das raue Klima der Hebrideninsel Islay formt nicht nur die schroffe Küstenlinie, sondern prägt tiefgreifend den Charakter der Destillate, die dort ihre Reife vollenden. In der Verbindung mit der traditionsreichen Handwerkskunst spanischer Küfereien entsteht ein Single Malt, der die Brücke zwischen dem wilden Nordatlantik und der sonnenverwöhnten Wärme Andalusiens schlägt.

Eine maritime Allianz zwischen Jerez und Islay

Abgefüllt von den renommierten Elixir Distillers, repräsentiert dieser Port Askaig die Philosophie, den unverfälschten Charakter Islays in das Glas zu bringen. Die verwendeten Fässer legen den weiten Seeweg aus dem Süden Spaniens zurück, um an der schottischen Küste die Aromen von Sultanas und Orangenschalen mit dem markanten Inselcharakter zu vereinen. Der Verzicht auf Kältefiltration und Farbstoffe bewahrt die natürliche Textur und die tiefe Bernsteinfarbe, die in der dunkelbraunen Flasche mit ihrem gold verzierten Etikett bereits ihre Intensität andeutet.

Ein Dialog aus dichtem Kohlenrauch und dunkler Frucht

In der Nase entfaltet sich ein vielschichtiges Bouquet, bei dem reife Trockenfrüchte und dunkle Schokolade auf die maritime Note einer Meeresbrise treffen. Am Gaumen zeigt sich der Whisky mit einer beachtlichen Präsenz von 50,5 % Vol., die den dichten, fast marmeladigen Fruchtgeschmack und die ätherischen Noten von Zitrusfrüchten stützt. Der prägnante Kohlenrauch bleibt dabei stets präsent, ohne die feine Sherry-Süße zu dominieren, und leitet in einen langanhaltenden, würzigen Nachklang über.

Kraftvoller Genuss für Kenner maritimer Profile

Dieser Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das spannungsvolle Zusammenspiel von intensiver Torfnote und eleganter Fasssüße schätzen. Dank seiner kräftigen Statur empfiehlt es sich, ihn pur bei Zimmertemperatur zu verkosten, um die Balance zwischen Meersalz und Schokolade vollständig zu erfassen. Er ist der ideale Begleiter für Momente, in denen die Komplexität eines echten Islay-Charakters im Mittelpunkt stehen soll.

Port Askaig 100 Proof

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Prägnanter Torfrauch verbindet sich mit der Lebendigkeit von Zitrusfrüchten und der feinen Süße reifer Äpfel. Zarte Vanillenoten verleihen dem Bouquet eine einladende Tiefe.

Geschmack: Kraftvoller Pfeffer und maritime Nuancen treffen auf den sanften Schmelz von Milchschokolade. Das Mundgefühl ist intensiv und von einer markanten Würze geprägt.

Nachklang: Das Finale gestaltet sich langanhaltend mit Anklängen von fruchtigem Apfel und cremiger Vanille, getragen von einem beständigen Rauchprofil.

Schon beim ersten Nosing entfaltet sich ein Zusammenspiel aus maritimer Gischt und süßem Rauch, das sofort die Aufmerksamkeit verlangt. Dieser Islay Single Malt steht in der bernsteinfarbenen Tradition seiner Heimat und bietet eine unverfälschte Begegnung mit den rauen Elementen der schottischen Westküste.

Die ungefilterte Kraft der Hebriden-Insel

Hinter diesem Tropfen steht die Expertise von Elixir Distillers, die mit der Marke Port Askaig eine Hommage an den gleichnamigen Hafenort geschaffen haben. Abgefüllt mit der traditionellen Stärke von 100 Proof (57,1 % vol.), verzichtet dieser Single Malt bewusst auf Kältefiltration und Farbstoffe, um die natürlichen Öle und Ester der gemälzten Gerste vollständig zu bewahren. Das Design der dunklen Flasche mit dem markanten schwarz-goldenen Etikett unterstreicht den Anspruch, ein authentisches „Tor zu Islay“ zu sein.

Ein Dialog zwischen Obstgarten und Torffeuer

In der Nase begegnen sich helle Noten von Obstgartenfrüchten und spritzige Zitrusakzente, die von einem dichten, komplexen Torfrauch getragen werden. Am Gaumen entfaltet sich eine bemerkenswerte Balance aus süßem Vanille-Toffee, Milchschokolade und einer markanten Pfefferschärfe, die typisch für die maritime Charakteristik der Insel ist. Der Nachklang bleibt langanhaltend präsent und verabschiedet sich mit Nuancen von reifem Apfel und cremigem Rauch.

Authentischer Islay-Genuss für Kenner

Wer rauchige Whiskys als charakterstarke Genussmittel betrachtet, findet hier einen überzeugenden Begleiter für Momente, die nach Tiefe und Intensität verlangen. Aufgrund seines hohen Alkoholgehalts empfiehlt es sich, diesen Single Malt pur oder mit wenigen Tropfen Wasser zu verkosten, um die vielschichtigen Aromen des maritimen Peats individuell zu erschließen. Er ist eine Einladung an Entdecker, die das unverfälschte Profil eines Islay-Malts in seiner reinsten Form schätzen.

Rauchmandeln, Maraschino-Kirschen & Mokka:

Fans brennen für dieses Meikle Tòir Single Cask

Billy Walker beweist einmal mehr sein exzellentes Händchen für Fässer – und zwar exklusiv für den deutschen Markt. Sein Meikle Tòir Single Oloroso Cask ergänzt den von Honig und Mokka geprägten Brennereicharakter um Rauchmandeln, Würzorange und Maraschino-Kirschen.

Meikle Tòir 2020/2026 – Peated

Specially selected by Billy Walker

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Oloroso Sherry Hogshead #12726

Alkoholgehalt: 64.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Würzige Blutorange und geräucherte Mandeln treffen auf die feine Süße von Heidehonig. Akzente von Mokka und die markante Würze von Ingwer verleihen dem Bouquet eine ansprechende Tiefe.

Geschmack: Ein vollmundiges Zusammenspiel aus Maraschino-Kirschen und Honig kleidet den Gaumen aus. Dunkler Mokka harmoniert dabei elegant mit süßem Gold-Sirup und der fruchtigen Note von Brandy.

Nachklang: Der Nachhall zeigt sich langanhaltend und betont die rauchigen Facetten gerösteter Mandeln. Ein finaler Eindruck von Mokka rundet das Geschmacksprofil mit feiner Würze ab.

Es gibt Whiskys, die sich mit dem ersten Schluck vollständig offenbaren, und solche, die ihre Geschichte Schicht für Schicht erzählen. Dieser Single Malt aus der Destillerie GlenAllachie gehört zweifellos zur zweiten Kategorie, denn er verbindet die kraftvolle Intensität eines torfigen Destillats mit der edlen Süße eines erstklassigen Weinfasses.

Billy Walkers rauchige Vision aus dem Oloroso-Fass

Im Herzen der Speyside entsteht unter der Regie von Master Distiller Billy Walker ein Destillat, das mit 50 PPM eine beachtliche torfige Präsenz markiert. Dieser Meikle Tòir reifte über fünf Jahre in einem handverlesenen Oloroso Sherry Hogshead mit der Nummer 12726. Die Destillation am 17. Juli 2020 und die Abfüllung im April 2026 verdeutlichen, wie präzise hier der Moment abgepasst wurde, in dem die lebendige Note des Brandes und der Einfluss des Holzes eine perfekte Symbiose eingehen.

Ein Spiel aus dunkler Frucht und phenolischem Tiefgang

In der Farbe eines polierten Kastanienbrauns fließt dieser Single Malt ins Glas und verströmt sofort ein komplexes Bouquet von gerösteten Mandeln, Ingwer und würzigen Orangen. Am Gaumen entfaltet sich die volle Intensität der 64,2 % Vol. Fassstärke, die Noten von Maraschino-Kirschen, Mokka und kostbarem Manuka-Honig trägt. Der Rauch ist dabei stets präsent, aber meisterhaft eingebunden in Nuancen von goldenem Sirup und in Brandy eingelegten Früchten.

Ein intensives Statement für Kenner

Diese Einzelfassabfüllung ist mit einer Auflage von lediglich 330 Flaschen eine echte Rarität für Sammler und Genießer, die das Besondere suchen. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts empfiehlt es sich, mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die filigranen Sherry-Aromen hinter der rauchigen Fassade freizulegen. Es ist ein Whisky für die besonderen Momente, der zeigt, dass auch junge Destillate durch exzellente Fasswahl und handwerkliche Präzision eine beeindruckende Komplexität und Tiefe erreichen können.