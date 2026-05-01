Neu in der Core Range von Port Askaig: Port Askaig 100 Proof und Port Askaig Sherry Cask

Bei Port Askaig, dem Inslay Single Malt von Elixir Distillers, gibt es zwei neue Mitglieder der Core Range, die wohl ihren Weg auch nach Deutschland finden werden.

Port Askaig 100 Proof (57.1%) wurde urspünglich im Jahr 2015 veröffentlicht und stammt aus Bourbon-Casks, die vor der Wiederverwendung nicht ausgespült wurden. Er wird in Batches zu je ca. 60 Fässer abgefüllt werden. Der Abfüller gibt für ihn in der Nase Noten von geröstetem Roggenbrot mit Butter, Honig und Zitronenschale, Kohlenrauch, gebackener Zitrone und warmer Milchschokolade, gefolgt von Zitrusfrüchten, Ingwer, Torfrauch, leichtem Karamell, Anis und Zitronengras am Gaumen an.

Oliver Chilton, der Head Blender von Port Askaig, sagt über die neue Abfüllung:

“We have nurtured the 100 Proof spirit since distillation, allowing us to deliberately shape a rich flavour profile with earthy bourbon cask sweetness and balanced peat smoke, ideal for bottling at high strength. To ensure our range remains as balanced as the whisky itself, a refined sherry cask expression was also needed.”

Port Askaig Sherry Cask (50.5%) kommt in Batches aus 20 Oloroso Sherry Butts aus der Küferei Jose y Miguel Martin und soll Menschen ansprechen, die den komplexeren Sherry-Stil bevorzugen. Hier sprechen die offiziellen Tasting Notes von Noten von geräucherter Pflaumenmarmelade, Johannisbeerlikör, grob gemahlenem schwarzem Pfeffer über gebratenem Steak, Navelorange und einem Hauch von Lakritz in der Nase, gefolgt von dichtem, marmeladigen Fruchtgeschmack, Kohlenrauch, mit dunkler Schokolade überzogenen Kirschen, Pfefferkornsauce und Grillfleisch am Gaumen.

In UK kostet der Port Askaig Sherry Cask 64,95 Pfund, der Port Askaig 100 Proof wird für 59,95 Pfund zu haben sein. Sie sollen im Lauf des Mai erscheinen, das Erscheinungsdatum für Deutschland wissen wir noch nicht.