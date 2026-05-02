Den unabhängigen Abfüller Experience Spirits und seine Philosophie haben wir Ihnen bereits im Oktober des Vorjahres vorgestellt – und bringt dieser ein neues Release – und dazu ein Tasting-Set samt dazugehörigem Tasting Video, mit denen man die Abfüllungen kennenlernen kann.

Mehr über die darin enthaltenen Samples und das Video finden Sie in der Presseaussendung, die wir dazu erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Experience Spirits präsentiert Tastingset für den Mai Release

6 kompromisslose und geschmacksgewaltige Kreationen erwarten mutige Entdecker

Im Mai wird es bunt! Zum ersten Mal in der noch jungen Geschichte vom unabhängigen Abfüller Experience Spirits kommen mehrheitlich Whisky-Derivate oder Whisky-angrenzende fassgereifte Abfüllungen in einem Release zusammen und bieten so eine frische Perspektive für erfahrene und neue Genießer.

Im zugehörigen Tastingset gibt es entweder 6 x 2cl oder 6 x 5cl Proben von folgenden Abfüllungen, wobei die Nummer 1 den Vogel schon gehörig abschießen sollte:

Revival Batch #4, 10 Jahre Heavily Peated Single Malt Whisky (LP), nachgereift in Kirschholz und Cream Sherry Cask, Fassstärke High Esther Jamaica Rum, 14 Monate nachgereift im ex-Ardbeg Octave, Fassstärke Futuristic Batch #4, fassgereifte Spirituose (88% Dailuaine Single Malt Whisky, 12% Tawny Port 40 Jahre alt), verheiratet in Eschenholz, Fassstärke Barbados / Light Esther Jamaica Rum, 12 Monate nachgereift in Amontillado Cask und ex-Islay Madeira Cask, Fassstärke Core Range Batch #2 10 Jahre unpeated, fassgereifte Spirituose (Rum, Whisky, Port, PX), nachgereift in Akazienholz, Trinkstärke Core Range Batch #3 10 Jahre PEATED, fassgereifte Spirituose (Rum, Whisky, Port, PX), mit 25% Heavily Peated Single Malt Whisky (LP) Anteil, nachgereift in Akazienholz, Fassstärke

Alle aufgeführten Kreationen werden spätestens Ende Mai versandfertig sein. Das Tastingset wird zwischen Mitte und Ende Mai verschickt. Zusätzlich zum Set bekommen die Genießer ein Video gereicht, das auf die einzelnen Proben im Detail eingeht, sowie spannende Einblicke in das Whisky Business geben wird.

Tastingset 6 x 2cl – 27,90 € (232,50 € / L) Tastingset 6 x 5cl – 61,90 € (206,33 € / L)

Das Set gibt es hier: https://exp-spirits.de/produkt/tastingset-experience-spirits/