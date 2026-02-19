Per definitionem kein Whisky, sondern eine Spirituose auf Basis von Single Malt (und daher bei uns unter Spirit Drink verschlagwortet) ist die nachfolgend vorgestellte Abfüllung von Experience Spirits aka Stefan Kühne, der mit seinem 10 y.o. Futuristic PX 01 neue Wege beschreitet. Hier wurde 85% eines 10 Jahre alten Whiskys aus Edradour, der 10 Jahre lang im PX-Fass reifen durfte, mit nochmals 15% eines Pedro Ximénez aus der Bodega Ximénez-Spínola aus einem Solera-System gepaart.

Stefan erklärt die Idee dahinter und was es geschmacklich bringt in dieser Pressemitteilung:

Experience Spirits präsentiert eine Dark Sherry PX-Vollreifung

Die deutsche Whiskyszene liebt Dark Sherry Reifungen, soviel ist gewiss. Schauen wir doch mal, wie sehr sie sie wirklich liebt: Hier im Fokus steht der Futuristic PX, eine – Luft holen – 10 Jahre im Pedro Ximénez Sherry Cask vollgereifte Spirituose auf Single Malt Whisky Basis mit einem Pedro Ximénez Sherry Anteil.

Was zur Hölle ist das?! Hier die Details:

Der Single Malt Whisky Anteil dieser fassgereiften Spirituose beträgt 85% und stammt von der Edradour Distillery . Es handelt sich hierbei um eine 10 Jahre alte PX Vollreifung .

und stammt von der . Es handelt sich hierbei um eine . Der Pedro Ximénez Anteil beträgt 15% und stammt von der Bodega Ximénez–Spínola und kommt aus einem PX-Solera-System. Das Mindestalter ist hier 15 Jahre , das Durchschnittsalter dank Solera-System weiß Gott wie hoch.

und stammt von der und kommt aus einem PX-Solera-System. Das Mindestalter ist hier , das Durchschnittsalter dank Solera-System weiß Gott wie hoch. Da beide Anteile vollständig im PX Cask gereift sind, handelt es sich in Kombination natürlich auch um eine PX Cask Vollreifung, mit einem Mindestalter von 10 Jahren in Referenz auf den Edradour Anteil.

sind, handelt es sich in Kombination natürlich auch um eine PX Cask Vollreifung, mit einem Mindestalter von 10 Jahren in Referenz auf den Edradour Anteil. Natürliche Präsentation ohne Aromenzugabe, ohne Farbstoffe, ohne nachträglicher Filtrierung.

ohne Aromenzugabe, ohne Farbstoffe, ohne nachträglicher Filtrierung. Abgefüllt bei 41,2% ABV, die alles in die Tonne stecken, was Schottland mit 40% und 43% bei vergleichbarem Alter und PLV abfüllt.

Warum macht man das?! Hier ein paar Argumente:

Auf Kundenseite gibt es hohe Nachfrage nach den “richtigen” und “guten” Sherryfässern, nach old bottle flavour und alten, reifen Sherryaromen. Dieser Nachfrage kann man so größtenteils nachkommen, ohne Wucherpreise fordern zu müssen.

Auf Seiten Schottlands, vor allem der größeren Konzerne, fußt der größte Teil der Produktion auf industriell massengefertigen seasoned sherry casks. Die Wahrscheinlichkeit, dass die großen Player in 1. altem, teurem, seltenen Holz reifen oder 2. für die Fassvorbelegungen alten, gereiften Trinksherry nehmen, ist nicht hoch…

Renommierte Bodega mit höchstem Qualitätsanspruch – Komme ich als kleiner Abfüllerfisch an Solerafässer der Bodega? Nein. (Kommt da überhaupt jemand dran?) Aber ich komme an den PX, der alle Qualitäten des alten Holzes und viele der gefragten Aromen mit sich bringt.

Man beachte die 41,2%! Wenig Alkohol, viel Geschmack.

An dieser Stelle werden sich dann die Genießer aufspalten: Es wird diejenigen geben, denen die Eckdaten von Single Malt Scotch Whisky wichtig sind und die die Beschaffenheit von solchen Mischprodukten grundsätzlich ablehnen – zumal hier der Zuckeranteil direkt vom PX natürlich eine Rolle spielt.

Dann gibt es wiederum Genießer, denen es primär um den Geschmack geht. Diese dürfen sich folgende Verkostungsnotizen durchlesen:

10 y.o. Futuristic PX 01

Nase: Zuckerrübensirup, dickes Karamell und typischer PX Fruchtmix. Spannend ist die deutliche Schwarzbrotnote, die als herbe Basis zum süßen Aufstrich dient. Eine

muffig-funkige Würze von Zimt, Muskatnuss und Leder kommt beim aufmerksamen Verriechen zum Vorschein, ebenso wie überreife Papaya und Passionsfrucht. Entwickelt sich im Glas.

Gaumen: Viel Milchschokolade im Antritt mit Trauben, Pflaumen und Datteln. Beim Schlucken perfekte Explosion von süßen Röstaromen, Kaffee, Schwarzbrot mit Butter und Honig. Der zweite Schluck bringt neue, tropische Säure von Blutorange, gegrillter Ananas, Zitronenzeste und später zuckrige Eiche. Sehr zufriedenstellende Progression mit beeindruckender Intensität für den Alkoholgehalt.

Abgang: In Honig getränktes Schwarzbrot mit einer Tasse Espresso, dazu eine Kugel Vanilleeis mit Feigen, Trauben und Datteln zum Nachtisch. Die cremige Süße setzt sich fest, während an den Zungenrändern eine feine, muffige Würze von Zimt und Nelken angenehm trocken wird. Wenn 41% so schmecken können, braucht man keine Fassstärke mehr!

Preis: 62,90 € (125,80 € / 1L)

Shoplink: https://exp-spirits.de/produkt/futuristic-px-1/

Abschließend bleibt als Disclaimer zu sagen, dass eine Zugabe von altem PX natürlich nicht 100% die Aromen mitbringt, die eine langjährige Reifung von Whisky in altem PX Holz mit sich bringt. Aber was er mitbringt IST altes Holz und das Resultat schmeckt besser als viele “Qualitäten”, die man heutzutage von den großen Kraken bekommt.

Da der Futuristic PX 01 nur noch geringen Bestand hat, möchte ich auch die Aufmerksamkeit auf den Nachfolger lenken, der die torfige Variante in Fassstärke bei selbigem Prinzip testet. Der Futuristic PX 02 wird im kommenden Monat verfügbar sein. Mehr dazu hier: https://exp-spirits.de/produkt/futuristic-px-2/