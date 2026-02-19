Pernod Ricard (Jameson, Glenlivet) meldet Umsatzrückgang im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres – mit positivem Ausblick

Mit dem Ende der ersten Hälfte des aktuellen Geschäftsjahrs (es geht jeweils von Juli bis Juni) hat Pernod Ricard nach einem Bericht von Reuters schwache Zahlen veröffentlicht. Nicht nur der Umsatz ging in diesem Zeitraum zurück, auch der Gewinn verringerte sich auf Grund von Wechselkursschwankungen und steigende Kosten vor allem für die Märkte in den USA und China. Insgesamt verringerte sich der Umsatz um 5,9%, der operative Gewinn um 7,5%.

Interessant ist, dass man dennoch an der Prognose eines Umatzwachstums von 3% und 6% im Zeitraum von 2027 bis 2029 festhält – und das sollte auch dann laut Auskunft des CEO, Alexandre Ricard, der Fall sein wenn das Wachstum in den USA und China, die auf Grund schwächelnder Wirtschaft (China) und der angespannten Haushaltslage der Verbaucher (USA) substanzielle Probleme haben, nur um 3% wachsen würde. Der Rest der Welt würde demnach schneller und stärker wieder wachsen.

Anzeichen für eine kommende Erholung gäbe es bereits, so Pernod Ricard. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres entsprach der Rückgang den negativen Erwartungen, im zweiten Quartal sah man eine Verbesserung, die vor allem auf die Erholung im indischen Markt und der positiven Entwicklung im Duty Free zurückzuführen ist. Für das zweite Halbjahr des Finanzjahres kündigt man bereits jetzt bessere Ergebnisse an.

Für die ersten sechs Monate bis Dezember 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 5,25 Milliarden Euro.