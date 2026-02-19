Cellar 6 – The Rare Whisky Drop: Neue Destination für außergewöhnliche Whisky-Raritäten im KaDeWe (mit Galerie)

In Berlin eröffnete gestern ein neuer Hotspot für Liebhaber besonderer Whiskys eröffnet: Cellar 6 – The Rare Whisky Drop – nicht im Keller, sondern auf der sechsten Etage des KaDeWe gelegen. Dort werden 14 Whiskydestillerien mit insegsamt 27 hochwertigen Abfüllungen stilvoll präsentiert und für Interessierte auch zum Verkauf angeboten.

Die nachfolgende Pressemitteilung stellt Ihnen die neue Location vor – auch mit 21 Bildern in unserer Galerie:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Cellar 6 – The Rare Whisky Drop:

Neue Destination für außergewöhnliche Whisky-Raritäten im KaDeWe

19.02.2026, Berlin – Mit Cellar 6 – The Rare Whisky Drop hat das KaDeWe eine neue Destination für seltene und erlesene Whisky-Abfüllungen auf der legendären sechsten Etage eröffnet und schafft damit eine dauerhafte Fläche und außergewöhnliche Bühne für die edelsten Whiskys der Welt.

Mit Aberlour, Glenlivet, Glenfiddich, Highland Park, Dalmore, Sazerac, Royal Salute, Bowmore, Macallan, Midleton, Hazelwood, Hibiki, The Last Drop und Balvenie präsentieren 14 renommierte Whisky-Destillerien hier gemeinsam ihre 27 besten und seltensten Abfüllungen im harmonischen Zusammenspiel, vereint durch Tradition, Wertigkeit und die gemeinsame Leidenschaft für außergewöhnlichen Whisky.

Im Inneren des Cellar 6 entfaltet sich auf 13 qm eine eigene Welt, die der Kunst des Genusses und der Eleganz des Außergewöhnlichen gewidmet ist. Der intim gestaltete Raum unterstreicht mit seiner gedämpften Atmosphäre die Einzigartigkeit der Produkte und lenkt Sinne und Fokus der Besucher*innen auf die Produkte.

Das Designbüro Haus F in Hamburg hat mit Cellar 6 eine räumliche Destination gestaltet, in der Zeit, Handwerkskunst und Luxus miteinander verschmelzen. Dunkle Eiche, tiefgrüner Teppich und feine Blattgoldakzente verschmelzen zu einer Atmosphäre stiller Opulenz. Eine goldene Linie führt die Besucher*innen ins Innere – wie zur Ǫuelle eines kostbaren Schatzes.

Interaktives Licht reagiert auf den Moment der Bewegung und über einen transparenten, unaufdringlichen Bildschirm wird über Herkunft, Handwerk und Charakter jeder Rarität erzählt. Reduziert auf das Wesentliche, geschützt vor Lautstärke und Ablenkung, wird Whisky im Cellar 6 nicht nur präsentiert, sondern vor allem zelebriert. Es ist ein Raum für Kenner*innen – und für alle, die es werden wollen.

Andreas Penkov, Director Food & Beverages, KaDeWe GmbH: