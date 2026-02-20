Die Februar-Kollektion von Cadenhead’s hat Deutschland erreicht – über den Importeur HaWe Bremen. Fünf Single Malts von einem 11 Jahre alten Benrinnes bis hin zum 23 Jahre alten Longrow und ein Speyside Single Malt Malt aus der Enigma-Serie mit dem Alter von 12 Jahren sind ab sofort im Handel erhältlich.

Mehr Infos zu den einzelnen Bottlings hat uns HaWe Bremen im folgenden Pressetext zugesendet:

NEU: Cadenhead’s February Collection 2026 – Longrow 23 Jahre, Speyside Enigma und mehr

Uns erreicht die Cadenhead’s February Collection 2026. Aus der ehemaligen Whisky-Hauptstadt Campbeltown präsentiert Schottlands ältester unabhängiger Abfüller Cadenhead‘s die February Collection 2026. Die Kollektion präsentiert fünf neue Editionen der Original Collection und eine Abfüllung der Enigma Series.

Die Campbeltown-Rarität: Die Kollektion umfasst unter anderem eine absolute Seltenheit und Rarität – Cadenhead’s Longrow 23 Jahre. Der stark getorfte Single Malt der Springbank Destillerie wurde in Fassstärke mit 43,7 % Vol. abgefüllt und reifte ausschließlich in Oloroso-Sherry-Hogsheads. Durch die Vollfassreifung erlangt der Campbeltown Malt eine intensive rötliche Bernstein Farbe und Aromen von gegrillter Ananas, Kaffee Bohnen und den klassisch maritimen und salzigen Campbeltown Stil – Streng Limitiert.

In der Cadenhead’s Original Collection präsentieren sich zudem 4 Besonderheiten der Speyside Region, darunter Benrinnes 11 Jahre mit einer3-jährigen Nachreifung im Palo Cortado Fass und Glenallachie-Glenlivet 17 Jahre –eine Refill Sherry Butt Vollfassreifung. Aus der mysteriösen Enigma Reihe wird eine neue Speyside Brennerei vorgestellt: Cadenhead’s Speyside Enigma 12 Jahre – die erste Veröffentlichung einer unbekannten Speyside Brennerei.

Die Kollektion umfasst:

Benrinnes 11 Jahre · Matured inPalo Cortado since 2023 – UVP: 69,90 €

Glenallachie-Glenlivet 17 Jahre · Fully matured in Refill Butts – UVP: 92,90 €

Tormore 14 Jahre · Matured in Bourbon Barrels & Oloroso Hogsheads – UVP: 69,90 €

Longrow 23 Jahre · Fully matured in Oloroso Hogsheads – UVP: 399,00 €

Mannochomore 12 Jahre · Fully matured in Bourbon Hogsheads – UVP: 52,90 €

Speyside Enigma 12 Jahre Single Malt Scotch Whisky · SPY.4.A · Matured in Oloroso sherry since 2024 – UVP: 67,90 €

Cadenhead’s Est. 1842­­­­ – Scotland’s Oldest Independent Bottler – Matured and Bottled in the original whisky capital of the world Campbeltown