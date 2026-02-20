Freitag, 20. Februar 2026, 19:23:51
Suche
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Drei Ben Nevis

Wiederum gibt es sehr gute bis ausgezeichnete Bewertungen - egal, ob der Whisky sechs oder sechsundzwanzig Jahre alt ist...

Ein kleiner Nachschlag zu den bereits verkosteten 34 Ben Nevis in den letzten Wochen ist die Session heute: Drei unabhängig abgefüllte Single Malts aus der Highland-Brennerei wandern heute ins Glas, werden ausführlich beschrieben und bewertet. Und wieder sind die Wertungen ausgesprochen gut:

AbfüllungPunkte

Ben Nevis 6 yo 2018/2025 (50%, Spirits Beast, ex-peated refill sherry, cask #149, 360 bottles)88
Ben Nevis 2013/2024 (53.1%, The Maltman, refill sherry butt, cask #3344, 407 bottles)88
Ben Nevis 26 yo 1997/2023 (50.9%, Whisky Lockhart, sherry butt, cask #116, 78 bottles)90
-Werbung-
Vorheriger Artikel
NEU: Cadenhead’s February Collection 2026 – Longrow 23 Jahre, Speyside Enigma und mehr
Nächster Artikel
Laphroaig und Bowmore reduzieren Produktion und sollen von einem gemeinsamen Team betrieben werden

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH