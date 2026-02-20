Freitag, 20. Februar 2026, 19:23:37
HintergrundIslay

Laphroaig und Bowmore reduzieren Produktion und sollen von einem gemeinsamen Team betrieben werden

Es soll keine Kündigungen geben, aber freiwillige Abfindungen für Ausscheider - Erweiterung von Laphroaig auf Eis gelegt

Wie The Ileach, die Inselzeitung von Islay, in ihrer heutigen Printausgabe berichtet, hat Suntory Global Spirits die Belegschaften von Laphroaig undBowmore darüber informiert, dass die beiden Destillerien in Zukunft von einem gemeinsamen Arbeitsteam betrieben werden sollen. Man wird die Kapazitäten der beiden Brennereien zurückfahren, will sie aber beide geöffnet halten.

Gleichzeitig bietet man den Belegschaften an, das jemand, der diesen Schritt aus welchen Gründen auch immer nicht mitmachen kann, eine freiwillig Abfindung erhalten werde. Zu Kündigungen werde es aber nicht kommen, und die beiden Management-Teams würden ebenso bestehen bleiben.

Weiters wurde bekanntgegeben, dass die Expansionspläne bei Laphroaig aktuell nicht weiterverfolgt würden. Bowmore hat vor kurzem, nachdem man im Oktober 2025 die Produktion vorübergehend eingestellt hat, den Betrieb der Anlagen wieder aufgenommen.

