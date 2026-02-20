In der Schweiz zählt das Whiskyschiff Luzern zu den Fixpunkten im Messekalender – und Ende März ist es wieder soweit. Zwei Höhepunkte dort werden zwei Master Classes mit dem Distillery Manager der Ardnahoe Distillery, David Livingstone, sein -mehr dazu in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Islay live in Luzern: David Livingstone mit zwei Ardnahoe-Masterclasses am Whiskyschiff Luzern

Wenn Ende März das Whiskyschiff Luzern seine Türen öffnet, steht ein besonderer Programmpunkt im Fokus: Zwei exklusive Masterclasses mit David Livingstone, Distillery Manager der Ardnahoe Distillery.

Livingstone zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der jüngsten Islay-Generation. Seit der Inbetriebnahme der 2018 gegründeten Brennerei verantwortet er Produktion und Stilistik von Ardnahoe. Die Destillerie steht für einen klassisch geprägten Inselcharakter und verbindet traditionelle Elemente wie lange Lyne Arms und Worm Tubs mit einer klaren stilistischen Vision.

Im Rahmen des Whiskyschiff Luzern wird David Livingstone zwei vertiefende Masterclasses durchführen:

Freitag, 27. März 2026, 19:30 Uhr

Samstag, 28. März 2026, 17:30 Uhr

Die Seminare finden auf dem Oberdeck der MS Flüelen statt und werden auf Englisch gehalten. Neben der Verkostung ausgewählter Abfüllungen steht insbesondere der fachliche Austausch im Mittelpunkt. Thematisiert werden unter anderem Produktionsentscheidungen, technische Details der Destillation sowie die stilistische Positionierung von Ardnahoe innerhalb der Islay-Landschaft.

David Livingstone ist während sämtlicher Messetage zudem persönlich am Stand des Whisky Shop Neumarkt anzutreffen. Der Whisky Shop Neumarkt ist der Flagship Store des Schweizer Importeurs Selection Trade GmbH, der Ardnahoe in der Schweiz betreut.

Besucherinnen und Besucher haben damit die Gelegenheit, sowohl den Distillery Manager als auch den offiziellen Importeur direkt vor Ort zu treffen.

Mit der Präsenz eines aktiven Islay-Distillery-Managers unterstreicht das Whiskyschiff Luzern seinen internationalen Anspruch und bietet einen zusätzlichen Anreiz für Fachpublikum wie engagierte Whiskyfreunde.

Weitere Informationen zur Messe unter: www.whiskyschiff-luzern.ch

Informationen zu den Masterclasses unter: www.whiskyneumarkt.ch