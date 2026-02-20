Glasgow Distillery geht auf exklusive Tasting-Tour in Deutschland – mit Fokus auf neue Abgüllungen und den ersten 10yo

Freitag, 20. Februar 2026, 19:23:22
Die Glasgow Distillery hat sich mit ihren vielfältigen und teils experimentellen Abfüllungen einen fixen Platz unter den schottischen Brennereien geschaffen – und es zahlt sich immer wieder aus, ihre Bottlings zu verkosten.

Auf einer großen Tour durch Deutschland wird Niall Hall aus der Glasgow Distillery Neuheiten und den ersten 10 Jahre alten Whisky aus der Destillerie vorstellen – von März bis November. Untenstehend erfahren Sie mehr über die Tour und die Termine, samt jeweils Möglichkeit zur Anmeldung. Wir wünschen jetzt schon viel Vergnügen dabei!

Glasgow Distillery geht auf exklusive Tasting-Tour in Deutschland

Im Fokus: Neue Abfüllungen & der erste 10 y.o.

Die Glasgow Distillery kommt 2026 für eine umfangreiche Tasting-Tour nach Deutschland. Auf fast 20 Veranstaltungen in ausgewählten Fachgeschäften sowie auf zentralen Genussmessen präsentiert die unabhängige Brennerei beliebte Standards und limitierte Sonderabfüllungen. Eine Übersicht mit Verlinkungen gibt es unten.

Genießer können sich in diesem Jahr auf neue Single Casks und Small Batches aus Sherry- und Weinfässern ebenso freuen wie auf einen echten Meilenstein der Glasgow Distillery: Erstmals wird es in Deutschland einen 10-jährigen Single Malt geben! Die Brennerei befüllte erst im März 2015 ihr allererstes Fass.

Alle Tastings werden von Niall Hall aus der Glasgow Distillery in englischer Sprache durchgeführt. Die Tour bietet Whisky-Fans daher die Gelegenheit, Hintergründe aus erster Hand zu erfahren und die stilistische Vielfalt der Glasgow Single Malts – von getorft über ungetorft bis dreifach destilliert – im direkten Vergleich zu erleben.

Termine und Veranstaltungsorte auf einen Blick:

15.03.2026SonntagProWein – Düsseldorf
16.03.2026MontagProWein – Düsseldorf
17.03.2026DienstagProWein – Düsseldorf
18.03.2026MittwochWhiskyzwerg – Brüggen
19.03.2026DonnerstagHeimathaven – Bremen
20.03.2026FreitagZigarren Fries – Geesthacht
21.03.2026SamstagWeltfein – Hannover
22.03.2026SonntagUnion Jack Pub – Berlin
23.04.2026DonnerstagWhisky Spirits – Frankfurt
24.04.2026FreitagWhisky in Wiesbaden – Wiesbaden
25.04.2026SamstagThe Whisky Fair – Limburg
26.04.2026SonntagThe Whisky Fair – Limburg
08.10.2026DonnerstagLoch Mor Spirits – Eutin
09.10.2026FreitagBRINKMANNfinest – Schwerin
10.10.2026SamstagWhisky Live Germany – Hamburg
11.10.2026SonntagWhisky Live Germany – Hamburg
26.11.2026DonnerstagWhisky Dungeon – Münster
27.11.2026FreitagWhiskyhort – Oberhausen
28.11.2026SamstagScotia Spirit – Köln
