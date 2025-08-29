Am Publikumstag der Whisky Live Germany 2025 in Hamburg, dem 11. Oktober, wird Hugh McMurray, Master of Wood der Glasgow Distillery, in einer Live-Vorführung die Herstellung und Demontage eines neuen Fasses demonstrieren. Dazu gibt es exklusiven Single Malt der Brennerei aus einem Pedro Ximénez Sherry Single Cask.

Tickets für diese Veranstaltung sind ab Montag über die Whisky Live Germany Website erhältlich. Mehr in der Presseaussendung, die wir von Whisky Live Germany erhalten:

Küferkunst & Single Casks auf der Whisky Live Germany:

Tickets für die Live-Vorführung mit der Glasgow Distillery ab Montag erhältlich

Stuhr, 29.08.2025 – Die Whisky Live Germany 2025 erweitert ihr Tasting-Programm am Publikumstag um eine Küfershow mit der Glasgow Distillery. Dazu gibt’s exklusiven Single Malt der Brennerei aus einem Pedro Ximénez Sherry Single Cask. Tickets sind ab Montag, 01. September um 10 Uhr, über die Website erhältlich.

Die Glasgow Distillery ist eine der spannendsten „New Wave Distilleries“ Schottlands. Die unabhängige Brennerei, bekannt für ihre vielfältige Whiskyrange Glasgow 1770, ist der erste neue Single-Malt-Hersteller aus Glasgow seit über 100 Jahren. Das Sortiment umfasst stark getorfte, ungetorfte und dreifach destillierte Single Malts, die sich schnell zu Favoriten von Whisky-Liebhabern weltweit entwickelt haben.

Zudem ist die Glasgow Distillery einer der wenigen Whiskyproduzenten in Schottland, die einen eigenen Vollzeit-Küfer vor Ort beschäftigen. Hugh McMurray ist der Master of Wood der urbanen Brennerei. Er überwacht das Reifungsprogramm, die Fasspflege und die Lagerung.

Am Publikumstag der Whisky Live Germany 2025 erhalten Besucher die Chance, Hugh McMurray persönlich bei einer ausführlichen Demonstration zu begleiten, wie Fässer hergestellt und gepflegt werden. Dazu führt er live die Herstellung und Demontage eines neuen Fasses vor.

Begleitet wird die Küfershow von einer Verkostung. Die Glasgow Distillery stellt auf der Whisky Live zwei neue Single Casks aus Pedro-Ximénez-Sherryfässern vor – getorft sowie ungetorft. Eine der beiden Exklusivabfüllungen serviert und präsentiert Sebastian Bunford-Jones, Mitglied des Whisky-Blending-Teams der Destillerie und Leiter des Bereichs Vertrieb und Marketing.

Die Whisky Live Germany findet am 11. und 12. Oktober 2025 erstmals im CCH – Congress Center Hamburg statt.

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 49 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.