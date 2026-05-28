Michter’s kündigt 2026-Version seines 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye an

Es ist wieder soweit: Michter’s veröffentlicht die jährliche Ausgabe seines 10 Jahre alten Single Barrel Kentucky Straight Rye Whiskys – ein Rye, der nach Angaben von Michter’s auch Borubon-Genießer gefällt, weil er etwas anders erzeugt wird: Mit mehr Mais und gemälzter Gerste in der Mashbill.

Untenstehend finden Sie die Aussagen von Michter’s President Joseph J. Magliocco, Michter’s Master Distiller Dan McKee und natürlich von Michter’s Master of Maturation Andrea Wilson zum neuen Michter’s 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye:

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Michter’s kündigt für das Jahr 2026 die Veröffentlichung seines begehrten 10-jährigen Roggens an

LOUISVILLE, Ky., 28. Mai 2026 /PRNewswire/ — Diesen Juni wird die in Louisville ansässige Brennerei Michter’s ihren 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye auf den Markt bringen.

„Bei Verkostungen treffen wir gelegentlich auf Bourbontrinker, die aufgrund früherer Erfahrungen zögern, Roggen zu probieren“,

bemerkte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter’s.

Wir erklären, dass Michter’s einen Roggen nach Kentucky-Art herstellt, der sich von vielen anderen amerikanischen Roggenweinen unterscheidet. Meistens stellen diese Bourbon-Trinker fest, dass sie unseren Roggen wirklich mögen.“

Wir stellen einen Roggen im Kentucky-Stil her, der mehr Mais und gemälzte Gerste in der Maische enthält als viele andere Roggen. Das Ergebnis ist ein ausgewogener Roggenwhiskey mit einer reichhaltigen Süße und einer geschmacklichen Komplexität, die seine Gewürznoten ergänzen“

so Michter’s Master Distiller Dan McKee.

Roggenwhiskey ist seit über einem Vierteljahrhundert ein Schwerpunkt von Michter’s. Laut Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter’s, sind die Küferei und die Reifung des Whiskeys entscheidend für die Qualität und den Charakter von Michter’s 10 Year Rye. Wilson erklärte:

„Eine entscheidende Komponente bei der Reifung von Michter’s 10 Year Rye ist die Schaffung eines Fasses, das die Schönheit und Eleganz eines Roggenweins im Stil von Kentucky nach einer Reifung von über 10 Jahren zur Geltung bringt. Dieser Whiskey besitzt eine ausgewogene Komplexität und Raffinesse, die von Backgewürzen, Zitrusfrüchten und floralen Merkmalen bestimmt wird, die durch die Süße und Reife des Eichenholzes noch verstärkt werden.“

Michter’s 10 Year Rye ist ein 92,8-prozentiger (46,4 % Vol. Alkohol) Whiskey aus einem einzigen Fass und hat in den USA einen empfohlenen Verkaufspreis von 210 Dollar. Im Oktober 2025 wurde Michter’s als erster Whiskey in drei aufeinanderfolgenden Jahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der in Großbritannien ansässigen Drinks International einberufen wurde, zum „The World’s Most Admired Whiskey“ ernannt. Michter’s blickt auf eine lange Tradition in der Herstellung traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Portfolio von Michter’s umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und American Whiskey, wobei jedes der in limitierter Auflage hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.