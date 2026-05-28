Neu: The Glenturret Eclosion Limited Edition

Nach dem Glenturret Interlude im Vorjahr kommt eine neue Limited Edition aus der Highland Brennerei Glenturret auf den Markt: Der The Glenturret Eclosion Limited Edition ist ein Single Malt ohne Altersangabe, der in PX Sherry Casks aus europäischer Eiche reifte und einem Puncheon aus amerikanischer Weißeiche reifte.

Diese neueste Abfüllung ist nach dem Moment der Entstehung benannt und zeigt laut Angaben der Brennerei Ausgewogenheit und Zurückhaltung. Tiefe und Lebendigkeit sind in einem einzigen Whiskyvereint, ohne dass eines der beiden Merkmale das andere überlagert.

Whisky Maker Bob Dalgarno hat die Tasting Notes für den The Glenturret Eclosion Limited Edition geschrieben, und sie lesen sich wie folgt:

Bright pineapple and citrus compote rise on the nose, layered with vanilla cream and a gentle trace of ginger-spiced oak. The palate opens with vibrant citrus fruits, unfolding into further layers of pineapple and hints of orange oil, before soft oak emerges, lightly dusted with cinnamon. The finish is warming and fruit-led, carried by elegant, well-integrated oak that lingers with quiet composure. Tasting Notes aus der Brennerei

Glenturret verschifft diesen Whisky auch nach Deutschland, die Schweiz und Österreich – im Webshop der Brennerei kostet er €111,95 – da kommt dann noch Versand und Steuer sowie Zoll dazu. Abgefüllt ist er übrigens mit 46,2% vol. Alkoholgehalt. Wer Interesse an dieser Abfüllung hat, findet sie hier im Webshop von Glenturret.