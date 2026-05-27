Bushmills präsentiert: Was bleibt, wenn sich alles verändert – eine Geschichte der Brennerei

Zum Nimbus einer Brennerei gehört neben dem aktuellen Angebot an Whiskys (und deren Qualität) natürlich auch ihre Geschichte. Kein Wunder also, dass sie von fast jeder Brennerei, die nicht gerade neu entstanden ist, gepflegt und erzählt wird.

So tut das zum Beispiel auch die Bushmills Distillery in Nordirland, die neben Jameson zu den Big Playern im irischen Whiskygeschäft zählt. Die Aussendung, die wir erhalten haben, beschreibt eine Brennerei, die trotz aller im Lauf der Zeit notwendigen Veränderungen ihren Kern bewahren wollte…

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Bushmills: Was bleibt, wenn sich alles verändert

Eine Geschichte von Feuer, Verboten und Gegenwind – und einer Destillerie, die sich treu geblieben ist

Es gibt Orte, die sich verändern, sobald sich die Welt verändert. Und es gibt Orte, die bleiben. Die Old Bushmills Distillery gehört zur zweiten Kategorie. An der rauen nordirischen Küste, zwischen Wind, Salzluft und dunklem Basalt, wird seit Jahrhunderten Whiskey hergestellt. Nicht, weil es immer einfach war. Sondern, weil man sich entschieden hat, es weiterzutun. Diese Geschichte beginnt 1608. Und sie ist keine ohne Brüche. Erzählt davon, was passiert, wenn man ihnen standhält.

Druck von außen: Die Malzsteuer

Im 18. Jahrhundert verändert eine politische Entscheidung die Spielregeln für irischen Whiskey grundlegend. Die Malzsteuer verteuert gemälzte Gerste – den wichtigsten Rohstoff für hochwertige Destillate. Viele Brennereien reagieren pragmatisch. Sie passen sich an, verändern ihre Rezepturen, arbeiten mit anderen Getreiden. Wirtschaftlich sinnvoll, technisch machbar. Bushmills entscheidet sich dagegen.

Die Destillerie bleibt bei 100 Prozent gemälzter Gerste und damit bei einemaufwendigeren, weniger flexiblen Weg. Nicht aus Trotz. Sondern aus Überzeugung, dass nur soder bestmögliche Whiskey entsteht – und der Charakter von Bushmills – Whiskey of Ireland.

„Das Getreide zu wechseln wäre einfach gewesen“,

sagt Master Blenderin Alex Thomas.

„Aber das hätte sich einfach nicht richtig angefühlt. Unser Anspruch ist, den besten Whiskey zu produzieren. Auch, wenn das manchmal der schwierigere Weg ist.“

1885: Feuer

Dann kommt das Feuer.

1885 wird ein Großteil der Destillerie zerstört. Gebäude gehen verloren, Fässer, Infrastruktur – Jahre an Arbeit verschwinden innerhalb kürzester Zeit. Was danach folgt, ist kein radikaler Neustart. Sondern ein klares Weitermachen.

Es ist eine mutige Entscheidung. Eine Entscheidung, an dem festzuhalten, was die Brennerei ausmacht – Tradition, Qualität und Überzeugung.

Prohibition: Wenn Märkte verschwinden

Anfang des 20. Jahrhunderts verschiebt sich die Welt erneut. Mit der Prohibition in den USA fällt ein zentraler Absatzmarkt für Irish Whiskey komplett weg. Gleichzeitig verändern politische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheit die internationalen Handelswege. Für viele Brennereien ist dies das Ende. Bushmills produziert weiter.

Nicht in großen Mengen. Nicht unter idealen Bedingungen. Aber mit dem gleichen Grundverständnis: Whiskey entsteht nicht kurzfristig, er braucht Zeit. Und wer ihn ernst nimmt, kann nicht nur dann produzieren, wenn es einfach ist.

„Zeit funktioniert nicht nach Marktzyklen“,

sagt Alex Thomas.

„Wir waren überzeugt, dass es weitergehen wird. Und dafür brauchten wir Geduld. Damit unser Whiskey dann da ist, wenn er wieder nachgefragt wird. Nur, weil wir an dieser Überzeugung festgehalten haben, können wir heute besten Irish Whiskey in unterschiedlichen Altersklassen auf den Markt bringen.“

Kein Neuanfang, sondern Konsequenz

Auch in den Jahrzehnten danach verändert sich der Markt. Scotch dominiert international, irischer Whiskey verliert zunächst an Bedeutung. Viele Produzenten reagieren – oft mit Anpassung, manchmal mit Aufgabe.

Bushmills bleibt bei seinem Ansatz. Single Malt bleibt zentral. Dreifachdestillation bleibt Standard. Zeit im Fass bleibt unverhandelbar.

Das bedeutet nicht, dass sich nichts verändert hat. Auch heute entwickelt sich Bushmills weiter – etwa mit der Causeway Collection, einer exklusiven Kollektion limitierter, äußerst seltener fassgereifter Single Malt Whiskeys. Was sich dabei nicht verändert, ist die Grundlage: Ein Single Malt Irish Whiskey, der für seinen unverwechselbaren weichen Geschmack bekannt ist.

Ein Stil, der nicht erklärt werden muss

Man kann viel über Whiskey sprechen: über Fässer, Aromen, Prozesse.

Aber am Ende sind es Entscheidungen, die den Unterschied machen. Entscheidungen gegen Abkürzungen. Gegen schnelle Lösungen. Gegen das Nachgeben, wenn es einfacher wäre.

Bei Bushmills liegen diese Entscheidungen oft im Hintergrund. Man sieht sie nicht sofort. Aber man schmeckt ihre Konsequenz. Deshalb ist Bushmills heute nicht nur die älteste lizenzierte Whiskey-Destillerie der Welt. Sondern eine, die über Jahrhunderte hinweg erkennbar geblieben ist