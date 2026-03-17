Bushmills plant Bau von 26 weiteren warehouses

Die in Nord-Irland beheimatete und zu Proxi gehörende Whiskybrennerei Bushmills setzt ihren Expansionskurs weiter fort. Bereits im April 2019 erhielt Bushmills die Genehmigung für den von 29 neuen Lagerhäusern (wir berichteten). Die damals bereits angekündigte Verdoppelung der Produktionskapazitäten wurde 2023 mit der Eröffnung ihrer neuen Causeway Distillery erreicht ( auch hier berichteten wir). Nun sollen in einer zweiten Phase des Erweiterungsplans weitere neue warehouses folgen.

Denn Anfang dieses Monats reichte Bushmills beim Causeway Coast & Glens Borough Council einen Plan zum Bau von 26 Lagerhallen als zweite Phase ihres Erweiterungsplans ein. Diese Lagerhallen sollen in zehn separaten Blöcken mit jeweils zwei bis drei Lagerhallen entstehen. Jede Lagerhalle bietet Platz für ca. 20.000 Whiskyfässer. In der Summe würde so eine Lagerkapazität für weitere ca. 520.000 whiskey casks entstehen, zusätzlich zu den im April 2019 genehmigten Lagerhäusern. Von diesen 29 sind, wie The Spirits Busness schreibt, bisher 16 Lagerhallen fertiggestellt und in Betrieb. Die restlichen 13 werden voraussichtlich bis Ende 2028 abgeschlossen sein.

Bushmills Causeway Distillery_New Distillery 2_Copyright Bushmills

Laut den von Bushmills im Bauantrag angegebenen Baukosten beläuft sich die Investition für diese zweite Bauphase auf ca. £62.9 Mio, das wären etwas mehr als 72,5 Milllionen Euro. Über einen geschätzten Zeitraum von sieben Jahren könnten durch den Bau rund 305 Vollzeitstellen im Baugewerbe geschaffen. Laut Bauantrag könnten dadurch jährlich 45 Vollzeitstellen in Nordirland entstehen.