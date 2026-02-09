In etwas mehr als einem Monat werden sich große Teile der Welt wieder grün färben. Denn am 17. März feiern alle Iren und Irinnen, Irischstämmige und sich dem Irischen zugehörig Fühlende den St. Patrick’s Day.

Dieser Feiertag geht auf den irischen Schutzpatron Saint Patrick zurück, und um an diesem Tag auch richtig feiern zu können, stellt Bushmills über ihre Agentur in Hamburg den Irish Whiskey Cocktail Black & Ginger inklusive Rezept vor – und was es für den perfekten St. Patrick’s Day zu Hause braucht:

St. Patrick’s Day: Black & Ginger – Irish Whiskey Cocktail mit Ginger Ale (Rezept)

Ein unkomplizierter Whiskey-Cocktail für den 17. März – begleitet von Aktionen in Irish Pubs und im Stadtbild

Copyright: Bushmills

Der St. Patrick’s Day ist ein Anlass, um gemeinsam zu feiern und anzustoßen – ob im Irish Pub oder zu Hause. Der Feiertag geht auf den irischen Schutzpatron Saint Patrick zurück und wird jedes Jahr am 17. März gefeiert. Bushmills – Whiskey of Ireland rückt rund um dieses Datum den Black & Ginger in den Fokus: einen modernen Whiskey-Cocktail, der sich leicht mixen lässt und irisches Lebensgefühl verkörpert. Begleitet wird der Drink mit Aktionen in Irish Pubs und im Handel – ergänzt durch digitale Inhalte und Präsenz im Stadtbild.

Der Black & Ginger – eine Drink-Idee für den St. Patrick’s Day

Copyright: Bushmills

Basis: Bushmills Black Bush

Charakter: Frisch und ausgewogen

Stil: Einfacher Highball mit Irish Whiskey

Anlass: Ideal zum gemeinsamen Anstoßen – im Pub oder zu Hause

Tipp: Eiskalt servieren und mit Minze garnieren

Rezept: So gelingt der Black & Ginger

Irish Whiskey trifft Ginger Ale – irischer könnte es zum St. Patrick’s Day nicht werden. Denn einen Vorgänger des Ginger Ale erfand ein irischer Arzt und Apotheker im 19. Jahrhundert. Perfekt zum Anstoßen auf den irischen Nationalheiligen!

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush

Ginger Ale

Eiswürfel

Limettenschnitz zur Garnitur

Zubereitung:

Ein Longdrinkglas mit Eiswürfeln füllen. Bushmills Black Bush eingießen und mit Ginger Ale auffüllen. Mit frischer Limette garnieren.

Ein Drink für viele Gelegenheiten

Der Black & Ginger zeigt, wie einfach sich Bushmills im Cocktailglas in gesellige Runden integrieren lässt – nicht nur am St. Patrick’s Day, sondern auch darüber hinaus. Mit wenigen Zutaten und viel Geschmack entstehen leckere Drinks, die zu vielfältigen Anlässen passen.

Feiern im Pub oder zu Hause

Copyright: Leon Hahn für Bushmills

Rund um den 17. März begleitet Bushmills den St. Patrick’s Day mit Aktionen in ausgewählten Irish Pubs, begleitenden Social-Media-Inhalten und aufmerksamkeitsstarker Präsenz im Stadtbild. So entsteht zusätzliche Inspiration, den Feiertag gemeinsam zu feiern – ganz gleich, wo angestoßen wird.

Neue Markenkampagne als begleitender Rahmen

Begleitend zum St. Patrick’s Day stellt Bushmills den Start seiner neuen Markenkampagne „Standing since 1608“ vor. Mit neuem Claim, neuem Logo und neuer Bildwelt verweist sie auf die über 400-jährige Markengeschichte, die von Beständigkeit, Haltung und Handwerkskunst geprägt ist. Die Kampagne begleitet die St. Patrick’s Day-Aktivierungen und dient Bushmills – Whiskey of Ireland ab sofort als langfristiger Markenrahmen für alle Anlässe.

Copyright: Bushmills

Der neue Claim „Standing since 1608“ gibt dabei einen kleinen Einblick in die bewegte Geschichte der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt und spiegelt gleichzeitig das Werteverständnis der Marke. Trotz Widrigkeiten wie der Steuer auf Gerste, eines verheerenden Brandes und der Prohibition, die für viele irische Brennereien das Aus bedeutete, arbeitete Bushmills beharrlich weiter. Nicht nur das: Die Marke hielt über die komplette Zeit an ihrer Überzeugung und ihren Werten fest, aus dem hochwertigen Rohstoff Gerste zu produzieren, und liefert bis heute Irish Single Malt Whiskeys auf Premium-Niveau.

Mehr als ein Feiertag

Copyright: Leon Hahn für Bushmills

Mit dem Black & Ginger und den begleitenden Aktionen lädt Bushmills dazu ein, den St. Patrick’s Day genussvoll zu begehen – als Anlass, Neues auszuprobieren, gemeinsam anzustoßen und irisches Lebensgefühl zu teilen.

Das braucht es für den perfekten St. Patrick’s Day zu Hause: