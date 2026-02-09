In etwas mehr als einem Monat werden sich große Teile der Welt wieder grün färben. Denn am 17. März feiern alle Iren und Irinnen, Irischstämmige und sich dem Irischen zugehörig Fühlende den St. Patrick’s Day.
Dieser Feiertag geht auf den irischen Schutzpatron Saint Patrick zurück, und um an diesem Tag auch richtig feiern zu können, stellt Bushmills über ihre Agentur in Hamburg den Irish Whiskey Cocktail Black & Ginger inklusive Rezept vor – und was es für den perfekten St. Patrick’s Day zu Hause braucht:
St. Patrick’s Day: Black & Ginger – Irish Whiskey Cocktail mit Ginger Ale (Rezept)
Ein unkomplizierter Whiskey-Cocktail für den 17. März – begleitet von Aktionen in Irish Pubs und im Stadtbild
Der St. Patrick’s Day ist ein Anlass, um gemeinsam zu feiern und anzustoßen – ob im Irish Pub oder zu Hause. Der Feiertag geht auf den irischen Schutzpatron Saint Patrick zurück und wird jedes Jahr am 17. März gefeiert. Bushmills – Whiskey of Ireland rückt rund um dieses Datum den Black & Ginger in den Fokus: einen modernen Whiskey-Cocktail, der sich leicht mixen lässt und irisches Lebensgefühl verkörpert. Begleitet wird der Drink mit Aktionen in Irish Pubs und im Handel – ergänzt durch digitale Inhalte und Präsenz im Stadtbild.
Der Black & Ginger – eine Drink-Idee für den St. Patrick’s Day
- Basis: Bushmills Black Bush
- Charakter: Frisch und ausgewogen
- Stil: Einfacher Highball mit Irish Whiskey
- Anlass: Ideal zum gemeinsamen Anstoßen – im Pub oder zu Hause
- Tipp: Eiskalt servieren und mit Minze garnieren
Rezept: So gelingt der Black & Ginger
Irish Whiskey trifft Ginger Ale – irischer könnte es zum St. Patrick’s Day nicht werden. Denn einen Vorgänger des Ginger Ale erfand ein irischer Arzt und Apotheker im 19. Jahrhundert. Perfekt zum Anstoßen auf den irischen Nationalheiligen!
Zutaten:
- 50 ml Bushmills Black Bush
- Ginger Ale
- Eiswürfel
- Limettenschnitz zur Garnitur
Zubereitung:
- Ein Longdrinkglas mit Eiswürfeln füllen.
- Bushmills Black Bush eingießen und mit Ginger Ale auffüllen.
- Mit frischer Limette garnieren.
Ein Drink für viele Gelegenheiten
Der Black & Ginger zeigt, wie einfach sich Bushmills im Cocktailglas in gesellige Runden integrieren lässt – nicht nur am St. Patrick’s Day, sondern auch darüber hinaus. Mit wenigen Zutaten und viel Geschmack entstehen leckere Drinks, die zu vielfältigen Anlässen passen.
Feiern im Pub oder zu Hause
Rund um den 17. März begleitet Bushmills den St. Patrick’s Day mit Aktionen in ausgewählten Irish Pubs, begleitenden Social-Media-Inhalten und aufmerksamkeitsstarker Präsenz im Stadtbild. So entsteht zusätzliche Inspiration, den Feiertag gemeinsam zu feiern – ganz gleich, wo angestoßen wird.
Neue Markenkampagne als begleitender Rahmen
Begleitend zum St. Patrick’s Day stellt Bushmills den Start seiner neuen Markenkampagne „Standing since 1608“ vor. Mit neuem Claim, neuem Logo und neuer Bildwelt verweist sie auf die über 400-jährige Markengeschichte, die von Beständigkeit, Haltung und Handwerkskunst geprägt ist. Die Kampagne begleitet die St. Patrick’s Day-Aktivierungen und dient Bushmills – Whiskey of Ireland ab sofort als langfristiger Markenrahmen für alle Anlässe.
Der neue Claim „Standing since 1608“ gibt dabei einen kleinen Einblick in die bewegte Geschichte der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt und spiegelt gleichzeitig das Werteverständnis der Marke. Trotz Widrigkeiten wie der Steuer auf Gerste, eines verheerenden Brandes und der Prohibition, die für viele irische Brennereien das Aus bedeutete, arbeitete Bushmills beharrlich weiter. Nicht nur das: Die Marke hielt über die komplette Zeit an ihrer Überzeugung und ihren Werten fest, aus dem hochwertigen Rohstoff Gerste zu produzieren, und liefert bis heute Irish Single Malt Whiskeys auf Premium-Niveau.
Mehr als ein Feiertag
Mit dem Black & Ginger und den begleitenden Aktionen lädt Bushmills dazu ein, den St. Patrick’s Day genussvoll zu begehen – als Anlass, Neues auszuprobieren, gemeinsam anzustoßen und irisches Lebensgefühl zu teilen.
Das braucht es für den perfekten St. Patrick’s Day zu Hause:
- Freunde und/oder Familie: Der St. Patrick’s Day lebt vom gemeinsamen Feiern. Ob kleine Runde oder spontane Einladung: Zusammen macht Anstoßen einfach mehr Freude.
- Die richtige Musik: Ob moderne Irish Folk, ruhige Akustik-Sounds oder bekannte Pub-Klassiker – Musik schafft Atmosphäre und bringt irisches Lebensgefühl ins Wohnzimmer.
- Irische Getränke, die Freude machen: Guinness, Irish Whiskey Cocktails wie der Black & Ginger und ein guter Irish Single Malt Whiskey zum Anstoßen tragen zum Genussmoment bei – ganz ohne komplizierte Zubereitung.
- Zeit zum Genießen: Ein entspannter Abend beginnt damit, sich bewusst Zeit zu nehmen – ohne festen Ablauf, dafür mit Raum für Gespräche, Musik und gemeinsames Anstoßen.
- Ein bisschen Grün: Eine grüne Serviette, ein kleines Deko-Detail oder vielleicht grüne Lebensmittelfarbe für die Getränke – oft reichen schon Kleinigkeiten, um den Anlass sichtbar zu machen.