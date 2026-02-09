Ihren KI-basierten Chat-Bot stellt heute der Spirituosen-Online-Shop whic vor. Cooper, so sein Name, kennt alle wichtigen Brennereien, Regionen, Abfüller sowie das gesamte Sortiment von whic – und kann noch einiges mehr.

Alles zu Cooper können Sie in der Presseaussendung erfahren, die wir von whic erhalten haben:

DIE KI FÜR WHISKY-GENIESSER

Whic präsentiert Cooper – trainiert mit zehntausenden Tasting Notes und rund um die Uhr verfügbar

Bremen, 09.02.2026

Ab sofort machen die Whisky-Experten des Onlineshops whic.de ihr gesamtes Wissen per Chat zugänglich. Mit Cooper haben Whisky- und Spirituosen-Genießer rund um die Uhr Zugriff auf einen KI-basierten, personalisierten Sommelier – direkt in der Hosentasche oder auf dem Computer. Somit wird eine der größten Lücken im Onlinehandel geschlossen – die fehlende Beratung.

Das kann Cooper

Cooper kennt alle wichtigen Brennereien, Regionen, Abfüller und das gesamte Sortiment von whic. Er macht das gesamte Wissen des Onlinehändlers mit allen Produkten, zehntausenden Tasting Notes und dem hauseigenen Whisky-Buch jederzeit zugänglich.

Mit Cooper können nicht nur neue Genussabenteuer entdeckt und Geschenke für Whisky-Liebhaber gefunden werden, er kann auch das Tasting-Event mit Freunden planen und alle Fragen rund um Whisky und Spirituosen beantworten. Durch spannende Gespräche taucht er in die individuelle Welt jedes Genießers ein und beantwortet die ewige Frage: „Was probiere ich als nächstes?”

So ist der Genussberater erreichbar

Coopers Expertise ist ab sofort für jeden kostenlos erhältlich. Er ist jederzeit auf dem Handy in einem persönlichen Chat über Telegram (https://t.me/whic_sommelier_bot) oder über Signal (https://signal.me/#eu/DQU0PO6rXaPER7xnpZlOVIzz91E_kZglRs9WO4ZBRxEn1VmjoalE14y1ymYKyLWl) erreichbar. Auch auf der whic-Website (www.whic.de) berät Cooper die Kunden in einem Chatfenster.

Über Cooper und whic

Whic steht für schöne Genussmomente. Egal ob Einsteiger, Kenner oder Geschenkesucher, seit über 13 Jahren vermittelt das Unternehmen Whisky-Know-How, um den Genuss zu verfeinern. Genau dafür wurde jetzt der digitale Begleiter entwickelt.