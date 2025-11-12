Mad Malts #1 – die neue Serie für Rauch-Verrückte von whic.de beginnt

Viel Fans der rauchigen Abfüllungen von whic.de können sich sicher noch an die Serie War of The Peat erinnern. Ihnen können wir eine freudige Botschaft überbringen: Der rauchige Wahnsinn bei whic geht weiter, mit der neuen Serie Mad Malts. Die erste Abfüllung ist ein 15 Jahre alter Caol Ila, der vom Abfüller als „echtes Brett“ bezeichnet wird.

MAD MALTS #1 – DIE NEUE SERIE FÜR RAUCH-VERRÜCKTE BEGINNT

15-jähriger Caol Ila liefert wAHnSiNnIg gute Raucharomen zur Premiere

Bremen, 12.11.2025

Mit einem 15 Jahre gereiften Caol Ila Whisky startet whic heute ihre neue Rauch-Serie Mad Malts. Ausgewählt in Zusammenarbeit mit dem etablierten Abfüller Signatory Vintage überzeugt der Erstling mit vielschichtigem Charakter, der Genießern ordentlich maritimen Torfrauch um die Nase weht. Eine salzige Brise und Zitrusnoten lassen den typischen Islay-Küsten-Stil erkennen.

Eingehüllt in eine ölige Aschewolke präsentieren sich Himbeeren und Honigmelone neben cremiger Schokolade und Karamellpudding – eine Aromenkombination, die zum Großteil dem PX-Sherryfass #205 zu verdanken ist. Auch am Gaumen lässt sich der fruchtig-würzige Einfluss erkennen: Hier vereinen sich Pflaumenkuchen, Trockenfrüchte und gebrannte Mandeln mit Tabak und schwarzem Pfeffer, die sich zu Räucherspeck, Leder und edler Eiche entwickeln.

Alle Aromen wurden unverdünnt und ungefiltert bei fassstarken 54,9% Vol. in den 340 Flaschen verkorkt. So erhalten Whiskyliebhaber einen authentischen, kräftigen Islay Single Malt Whisky, der einfach wahnsinnig lecker schmeckt.

Als erste Abfüllung der neuen Mad Malts-Serie von whic verbindet er maritimen Charakter mit der Eleganz und Opulenz des frühen 20. Jahrhunderts. Ein Schluck und das Abenteuer beginnt. Ab sofort exklusiv bei whic bestellbar: whic.de/mad-malts

„Mad Malts bringen ein Erfolgskonzept zurück, das treue whic-Kunden noch von War of the Peat kennen: eine fantastische Whisky-Auswahl mit abwechslungsreichen Fassreifungen in Kooperation mit Signatory, ein herausragend düsterer Look und natürlich eine gehörige Portion Torfrauch. Auf diese Serie haben Rauch-Fans gewartet – jetzt ist sie endlich da.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Mad Malts

13 stark getorfte Single Malt Scotch Whiskys bilden die whic-exklusive Serie Mad Malts. Die Tropfen werden in Kooperation mit Signatory Vintage ausgewählt und sorgen für rauchigen Genuss. Die Mad Malts flüstern im Glas, sie spielen mit Rauch und Feuer und fordern selbst erfahrene Whiskyliebhaber heraus. Ihre Aromen – mal medizinisch und von Asche geprägt, mal mit Lagerfeuerrauch und maritimen Noten – ziehen den Genießer in die Welt des Torfrauchs. Die Whiskys ruhen in eleganten schwarzen Tuben und jede Flasche zeigt ein klassisches Gemälde – doch etwas ist anders. Monster haben sich eingeschlichen, der Himmel steht in Flammen, die Augen glühen. Kunst, getroffen vom Blitz des Wahnsinns: „Struck by Madness“. Mad Malts – für alle, die verrückt nach rauchigen Whiskys sind.