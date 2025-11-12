Neues im Doppelpack von Douglas Laing: Mit The Gauldrons Eclipse & Timorous Beastie Phantom Smoke bringt der unabhängige Abfüllerzwei limitierte Blended Malts mit interessanten Geschmacksprofilen auf den Markt – und der Importeur Rising Brands diese nach Deutschland in den Fachhandel.

Während der The Gauldron Eclipse ein Campbeltown Blended Malt erstmals ein Orange-Wine-Cask-Finish präsentiert, ist der Timorous Beastie Phantom Smoke der erste Highland Blended Malt der Serie mit einem ausgeprägten Raucharoma.

Mehr über die beiden Neuerscheinungen können Sie hier lesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Douglas Laing launcht zwei neue Limited Editions: The Gauldrons Eclipse & Timorous Beastie Phantom Smoke

Bremen/Nürnberg, 12. November 2025 – Der schottische Independent Bottler Douglas Laing & Co. sorgt mit gleich zwei exklusiven Neuheiten für Aufsehen: The Gauldrons Eclipse und Timorous Beastie Phantom Smoke sind ab sofort über Rising Brands in Deutschland erhältlich. Beide Abfüllungen stehen exemplarisch für die Innovationsfreude und das handwerkliche Können des Traditionsunternehmens.

Mit The Gauldrons Eclipse erweitert Douglas Laing seine Campbeltown-inspirierte Reihe erstmals um ein außergewöhnliches Orange-Wine-Cask-Finish, gereift in Fässern aus den historischen Kellern von Jerez de la Frontera, einer Stadt in Andalusien im Süden Spaniens. Die limitierte Edition (3.000 Flaschen) wurde in natürlicher Fassstärke mit 52,9 % Vol. abgefüllt, selbstverständlich ohne Färbung und Kältefiltration. In der Nase verbinden sich Malz, Trockenfrüchte und Orangenschale, am Gaumen folgen Noten von Honig, Mandeln und würzigem Tiefgang.

Der Timorous Beastie Phantom Smoke schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte der beliebten Highland-Malt-Serie auf. Für diese Edition wurde ein getorfter Highland Malt mit dem klassischen Timorous Beastie vermählt, der anschließend eine verlängerte Reifung in stark ausgebrannten Crocodile Casks erhielt. So entsteht ein intensives und harmonisches Aromenspiel, in dem Rauch, süße Malznoten und karamellisierte Eiche miteinander verschmelzen. Mit 54,2 % Vol., ohne Färbung und Kältefiltration, und weltweit auf 3.000 Flaschen limitiert, steht Phantom Smoke für eine markante neue Edition innerhalb der Serie.

Der Timorous Beastie Phantom Smoke präsentiert sich zudem in einer edlen Verpackung mit umlaufendem Etikett, Prägung und Silberfolienverzierungen, während The Gauldrons Eclipse als klassische Flaschenedition mit hochwertigem Halsanhänger erscheint, der einen QR-Code zu einem exklusiven Tasting-Video mit Douglas Laings Global Ambassador Dougal Barr enthält. Beide sind ab sofort im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung:

The Gauldrons Eclipse – ca. 75,00 €

Timorous Beastie Phantom Smoke – ca. 68,00 €