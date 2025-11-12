Aus Kathmandu erreicht uns die Nachricht über einen exotischen neuen Whisky, der wohl nur in Nepal und der näheren Umgebung (Nordindien) zu kaufen sein wird, uns aber natürlich aus Sicht eines Whiskyinteressierten einen Bericht wert ist:

Die 1985 gegründete Himalayan Distillery Limited, die vor alle lokale Spirituosen und auch zwei Blended Whiskys (allerdings mit niedrigerem Alkoholgehalt (34,32% vol. und 35,23% vol) und keinem ausgewiesenem Alter) produziert, hat nun den Himalayan Distillery Limited Shlok Premium Himalayan Whisky vorgestellt. Er nennt sich „Premium Himalayan Whisky“ und nicht Single Malt (ein solcher wird unseres Wissens nach erst seit 2024 in der Himalaya-Region produziert, allerdings in Nordindien) und kommt mit 42,8% vol. Alkoholstärke in die Flasche. Gereift ist er in ausgekohlten amerikanischen Weißeichenfässern und soll Noten von Vanille, Zimt und einen Hauch exotischer Gewürze bringen. Auch leichte Raucharomen sollen zu finden sein.

Laut dem Unternehmen hat es fünf Jahre gedauert, um den Spirit für den Himalayan Distillery Limited veröffentlicht Shlok Premium Himalayan Whisky zu entwickeln (ob das eine fünfjährige Reifezeit bedeutet, sei dahingestellt). Man hat mehr als 400 Samples getestet, bevor man zufrieden war, so die Destillerie weiter.

Es gibt den Shlok Premium Himalayan Whisky in drei Größen: 750ml. 180ml und 90ml, die Kosten dafür umgerechnet in Euro betragen jeweils 28 Euro, 7 Euro und 3,5 Euro.