Drei Abfüllungen, die exklusiv von North Star Spirits in kleiner Stückzahl für die Scottish Whisky Experience (SWE) in Edinburgh abgefüllt wurden, kommen nun – in noch kleinerer Stückzahl – nach Deutschland, dank dem Importeur Sansibar-Whisky.

Was diese drei Bottlings geschmacklich zu bieten haben, erfahren Sie untenstehend:

Exklusive Trilogie von North Star Spirits: Sansibar-Whisky bringt die SWE Edition in kleiner Stückzahl nach Deutschland

Die Scottish Whisky Experience (SWE) in Edinburgh – eine einzigartige Kombination aus Museum, Erlebniswelt und Verkostung – entführt Besucher auf unterhaltsame Weise in die faszinierende Welt des schottischen Whiskys. Ob interaktive Tour im sich drehenden Whiskyfass, geführte Tastings zu den fünf Whiskyregionen Schottlands oder der Anblick der über 3.800 Flaschen umfassenden Sammlung: Hier wird Whisky mit allen Sinnen erlebbar. Nun hat North Star Spirits drei herausragende Abfüllungen exklusiv für die SWE kreiert – eine Trilogie, die den Charakter dreier bedeutender Whiskyregionen Schottlands in vollendeter Form einfängt:

Secret Islay 12 Jahre

Hinter dieser geheimnisvollen Islay-Brennerei verbergen sich Eleganz und maritime Frische – geprägt von den hohen, schlanken Brennblasen, die dem Whisky seine Leichtigkeit verleihen. Jahrzehntelang floss ihr Destillat fast ausschließlich in berühmte Blends, vor allem in den legendären Johnnie Walker. Erst später durfte der Charakter dieses Hauses als Single Malt in seiner ganzen Tiefe erstrahlen. Diese Abfüllung reifte von 2012 bis 2025 in einem Red Wine Cask, bevor sie mit 53 % vol., ungefärbt und nicht kühlfiltriert in die Flasche gelangte.

Nase: Süßer Torf und feine Himbeernoten tanzen im Nebel des Rauchs – ein sinnliches Zusammenspiel von Feuer und Frucht.

Gaumen: Rote Früchte, satt und saftig, scheinen direkt in ein Torfmoor gefallen zu sein – üppig, Tannin reich und schlicht unwiderstehlich.

Abgang: Langanhaltend, wärmend, wunderbar.

Secret Highland 13 Jahre

Dieser 13 Jahre alte Highland Single Malt stammt aus einer nicht genannten Brennerei und wurde im Mai 2012 destilliert. Nach seiner Reifung in einem Refill Barrel bis Juni 2025 präsentiert er sich in natürlicher Fassstärke mit kräftigen 58,2 % Vol., selbstverständlich ungefärbt und nicht kühlfiltriert.

Im Glas zeigt sich der Secret Highland 13 mit einer leuchtenden, goldenen Farbe und einem intensiven, vielschichtigen Duft.

Nase: Feine Vanille und karamellisierte Zuckerkruste erinnern an Crème brûlée, begleitet von einer Prise weißem Pfeffer und Zimt – eine warme, einladende Süße mit würziger Tiefe.

Gaumen: Überraschend cremig und zugleich kraftvoll. Noten von Marzipan und süßen Pralinen entfalten sich, gefolgt von einer fruchtigen Himbeerfüllung, die dem Whisky eine elegante Frische verleiht.

Secret Speyside 14 Jahre

Am Fuß des majestätischen Ben Rinnes liegt diese traditionsreiche Speyside-Brennerei, die mehrmals durch Brände und Überschwemmungen geprüft wurde – und doch immer wieder neu erstand. Einst bekannt für ihr seltenes „2½-faches Destillationsverfahren“, setzt sie heute auf den klassischen, zweifachen Brennprozess. Diese Abfüllung wurde 2010 destilliert und reifte bis 2025 in einem Oloroso Hogshead. Sie wurde mit 44,4% abgefüllt, natürlich ungefärbt und nicht kühlfiltriert. So zeigt sie den puren Charakter der Brennerei in ihrer modernen Form.

Nase: Frische Stachelbeeren, direkt vom Zweig gepflückt – hell, lebendig und belebend.

Gaumen: Süße Kola Bonbons treffen auf kräftigen Sherry – ein Spiel aus Nostalgie und Tiefe.

Abgang: Lang, wärmend und anhaltend – ein Nachhall, der bleibt.

Mit der exklusiven SWE-Trilogie von North Star Spirits bringt Sansibar-Whisky drei außergewöhnliche Abfüllungen nach Deutschland, die den Charakter Schottlands auf eindrucksvolle Weise einfangen. Jede Edition spiegelt ihre Herkunftsregion mit unverwechselbarem Stil wider – von der rauchig-maritim geprägten Islay über die kraftvolle Eleganz der Highlands bis zur fruchtigen Tiefe der Speyside. Ein Highlight für Sammler und Genießer, das Tradition, Handwerkskunst und Leidenschaft in jeder Flasche vereint.

Die Abfüllungen sind bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich.