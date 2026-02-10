Die High Coast Distillery gewinnt mit ihren Single Malts bei den World Whisky Awards 2026 gleich drei Medaillen. Die schwedische Brennerei präsentiert zudem ihre Website in einer neuen Gestaltung, und auch in einer deutschsprachigen Version.

Welche Abfüllung welche Auszeichnung erhielt, erfahren Sie in der Presse-Info des deutschen Importeurs Sansibar Whisky:

High Coast Whisky gewinnt mehrere Auszeichnungen bei den World Whisky Awards 2026

Februar 2026.

High Coast Whisky setzt seinen internationalen Erfolgskurs fort und wurde bei den World Whisky Awards 2026 mit gleich drei Medaillen ausgezeichnet. Die renommierte Jury würdigte erneut die handwerkliche Präzision, den nordischen Charakter und die sensorische Tiefe, die die schwedische Destillerie weltweit bekannt gemacht haben.

In diesem Jahr wurden folgende Abfüllungen prämiert:

Sherry Embers – Gold

Eine kraftvolle Melange aus Sherryfass, Rauch, Wärme und beeindruckender Tiefe.

Berg – Silber

Ein klar strukturierter, nordisch geprägter Whisky mit eleganter Aromatik und markanter Frische, gereift in Sherry Casks.

Aurora – Bronze

Ein harmonischer, vielschichtiger Ausdruck mit feinen Gewürznoten und sanfter Süße, der die Vielfalt des High Coast Portfolios unterstreicht.

Die World Whisky Awards gehören zu den bedeutendsten internationalen Wettbewerben der Branche. In einem mehrstufigen Blindverkostungsprozess werden jährlich tausende Einreichungen aus aller Welt bewertet. Die dreifache Auszeichnung für High Coast Whisky bestätigt die kontinuierliche Spitzenleistung der Destillerie und stärkt ihre Position als einer der führenden Whiskyproduzenten Skandinaviens.

Wie kaum eine andere Destillerie zeigt High Coast auf ihrer Website eine außergewöhnliche Transparenz: Von der Auswahl der Rohstoffe über Fermentation und Destillation bis hin zu Fassmanagement und Reifung werden sämtliche Produktionsschritte offen und detailliert dokumentiert. Die Website wurde zudem vollständig neu gestaltet und jetzt auch in deutscher Sprache verfügbar gemacht, sodass noch mehr Whiskyfans direkten Zugang zu allen Informationen erhalten.

https://www.highcoastwhisky.se/de