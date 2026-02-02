Zwei neue Bottlings des unabhängigen Abfüllers Eld Vatten aus Schweden haben dank des Importeurs Sansibar-Whisky den deutschen Markt erreicht. Alle Details zu den beiden Malts aus der Islay-Brennerei Bruichladdich in der Info, die wir erhaltenhaben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Sansibar-Whisky präsentiert zwei neue Eld Vatten Abfüllungen aus der Bruichladdich Distillery

Eld Vatten – „Feuer & Wasser“ – zählt zu den spannendsten unabhängigen Whiskyabfüllern Skandinaviens.

Seit 2012 steht das in Göteborg gegründete Unternehmen für kompromisslose Qualität, mutige Fassauswahl und eine klare nordische Handschrift. Jede Abfüllung ist ein Statement: Single Cask, natürliche Stärke, ungefiltert, ungefärbt – purer Whisky, ohne Kompromisse.

Die Gründer Tommy Andersen und Peter Sjögren haben sich früh einen Namen gemacht, indem sie außergewöhnliche Fässer aus Schottland, aber auch aus der ganzen Welt selektieren.

Mit ihrer kompromisslosen Fasspolitik, ihrem minimalistischen Design und ihrem Gespür für außergewöhnliche Aromen hat sich Eld Vatten zu einem Liebling von Sammlern und Kennern entwickelt – und zu einem der wichtigsten Botschafter für unabhängige Whiskykunst aus Skandinavien.

Zwei neue Bruichladdich-Abfüllungen aus Schweden

Mit zwei außergewöhnlichen Single Casks kehrt der schwedische Independent Bottler Eld Vatten zurück – und widmet beide Releases seiner absoluten Lieblingsdestillerie: Bruichladdich von der Isle of Islay. Unter dem Banner der „Wildlife Series“ erscheinen zwei charakterstarke Whiskys, die nicht nur geschmacklich, sondern auch visuell ihre ganz eigene Wildheit entfalten.

Bruichladdich 2009 – 16 Jahre – Rivesaltes Hogshead – 58,3 % – Wildlife: Rhino

Die erste Abfüllung stammt aus dem Jahr 2009 und reifte volle 16 Jahre in einem seltenen Rivesaltes Hogshead. Rivesaltes ist ein traditioneller, süßer französischer Dessertwein aus dem Roussillon – bekannt für Aromen von Honig, getrockneten Früchten, Nüssen und warmen Gewürzen. Ein solches Fass verleiht dem Bruichladdich eine tiefe, fruchtbetonte Komplexität, die perfekt mit dem maritimen Charakter der Brennerei harmoniert.

Mit 58,3 % Vol. kommt dieser Single Malt in natürlicher Stärke – kraftvoll, aromatisch, ungezähmt. Das Nashorn auf dem Label symbolisiert genau das: Stärke, Erdverbundenheit und eine gewisse majestätische Wildheit. Ein Whisky, der Eindruck hinterlässt.

Bruichladdich 2007 – 18 Jahre – Bourbon Barrel – 56,9 % – Wildlife: Lion

Die zweite Neuheit ist ein 18 Jahre alter Bruichladdich aus dem Jahr 2007, gereift in einem klassischen Bourbon Barrel. Diese Fassart bringt die reine DNA der Destillerie zum Strahlen: Vanille, Zitrus, helle Früchte, maritime Frische – ein eleganter, klarer und präziser Bruichladdich, wie ihn Kenner lieben.

Mit 56,9 % Vol. zeigt er sich intensiv, aber ausgewogen. Das Löwen-Motiv steht für Mut, Dominanz und königliche Präsenz – perfekt für einen Whisky, der mit seiner Reife und Klarheit souverän auftritt.

Ab jetzt bei Euren Fach & Online Händlern erhältlich

Importiert durch die Sansibar Whisky GmbH