Whiskyjace mit neuem Art Edition Bottling zum 20-jährigen Jubiläum

Der Onlineshop Whiskyjace feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum – hierzu gratulieren ganz herzlich – und stellt heute mit der Art Edition No. 11 das Jubiläums-Bottling vor. Selbstverständlich findet sich auf dem Label des 12 Jahre alten Ben Nevis auch diesmal wieder ein Motiv des Frankfurter Künstlers Martin Pudenz. Alle weiteren Details finden Sie in der Presseaussendung, die wir von Whiskyjace erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskyjace feiert 2026 sein 20-jährige Jubiläum und startet mit einer neuen Abfüllung der Art Edition in das Jubiläumsjahr!

Whiskyjace, der Onlineshop für hochwertige Whiskys mit Schwerpunkt auf Schottland, aber auch mit Abfüllungen aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, Irland und Japan, erweitert seine hauseigene Serie um eine besondere Neuheit: einen 12 Jahre alten Ben Nevis.

Mit dieser Veröffentlichung präsentiert Whiskyjace bereits die elfte Abfüllung der eigenen Whisky-Serie. „Mit der Art Edition von Whiskyjace haben wir eine kleine, exklusive Serie mit Motiven des Frankfurter Künstlers Martin Pudenz etabliert und bauen diese kontinuierlich aus“, erklärt Jörg.

Die neue Abfüllung markiert zugleich den Startschuss für das Jubiläumsjahr 2026, in dem Whiskyjace sein 20-jähriges Bestehen feiert. Über das Jahr hinweg dürfen sich Whisky-Fans auf weitere spannende und limitierte Jubiläumsabfüllungen freuen.

Martin Pudenz ist einer der großen Magazin-Photographen und Künstler in Deutschland. Neben vielen Ausstellungen, wurden zahlreiche seiner Arbeiten unter anderem im FAZ-Magazin, Stern und Geo veröffentlicht. Ebenfalls bekannt ist der Frankfurter für seine Bromöldrucke, die weit über die Landesgrenzen hinaus Sammler erfreuen. Schauen Sie ruhig mal auf seiner Homepage unter https://www.martinpudenz.de vorbei. Besonders freut es Jörg, dass Martin, den er auch privat gut kennt und schätzt, die Idee, Kunst auf die Flasche zu bringen, unterstützt.

Die Motive unterschiedlicher Stilrichtungen werden gemeinsam mit dem Künstler Martin Pudenz aus seinem umfangreichen Portfolio ausgewählt.

Für die elfte Abfüllung hat Jörg einen Ben Nevis ausgesucht. Er hat 12 Jahre in einem Oloroso Sherry Cask verbracht, wurde 2012 destilliert und 2025 abgefüllt.

Der Ben Nevis überzeugt mit Aromen von Butterscotch, Hefe, frisches Brot.

Im Geschmack ist er würzig und voll mit Anisbonbons, etwas Lakritze und einer schönen Tiefe.

Der Abgang hält lange an, ist wärmend und elegant rund mit satten Sherry Aromen, dunklen Früchten und ein wenig Eiche.

Selbstverständlich wurde der Ben Nevis ohne Kühlfiltrierung, ohne Zusatz von Zuckerkulör und in Fassstärke mit 58,6% Alk. abgefüllt.

Der Preis für die 0,7l Flasche beträgt 89 Euro.

https://www.whiskyjace.de/p/ben-nevis-12-2012-2025-oloroso-sherry-cask-58-6-art-edition-no-11-whiskyjace