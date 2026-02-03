Neu bei Irish Spirts: The Copeland Distillery

Über den Importeur Irish Spirts, den Spezialisten für irische Spirituosen, werden in den kommenden Wochen die Abfüllungen der in Donaghadee liegenden Mikrobrennerei The Copeland Distillery den Markt erreichen. Mehr Deteils in der Aussendung von Irish Spirts:

Neue Mikrobrennerei aus Irland: The Copeland Distillery launcht ihre Produkte in Deutschland

Das neue Jahr beginnt mit einem neuen Gesicht: Die irische The Copeland Distillery kommt mit ihren Produkten nach Deutschland. Dabei bringt die Mikrobrennerei aus dem Nordosten der Grünen Insel gemeinsam mit Importeur Irish Spirits ein vielfältiges Sortiment aus Whiskeys, Gins, Vodka, Kaffeelikör und einem eigenen Rum in den hiesigen Fachhandel.

The Copeland Distillery: Kleine Brennerei, große Vielfalt

Die Copeland Distillery entstand 2019 im Hafenort Donaghadee. Dort brannte Gründer Gareth Irvine früh den Copeland Gin, gefolgt von einem Vodka, einem Kaffeelikör und einem Rum. Auch mit der Destillation von Rohbrand für den Copeland Whiskey begann das Copeland-Team früh und legte erste Fässer in ihr Lagerhaus.

Die ersten Whiskeyprodukte erschienen unter dem Markenlabel Merchant’s Quay und enthalten zugekaufte Whiskeys. Schließlich im Frühjahr 2025 ergänzten selbstdestillierte Abfüllung, Copeland Single Malt und Single Pot Still, das Angebot.

Diese Vielfalt an Produkten können Genießer nun auch in Deutschland erleben. Über Importeur Irish Spirits kommen die Produkte in den kommenden Wochen auf die Regale und Onlineschaufenster des spezialisierten Einzel- und Onlinehandels.

Dazu kommentiert Mareike Spitzer von Irish Spirits: