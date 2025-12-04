Zwei neue Abfüllungen aus der irischen Blackwater Distillery kommen jetzt dank des Importeurs Irish Spirits in den deutschen Fachhandel: Peat the magic Dragon und Oaty McOatFace haben jeweils ihre eigenen Besonderheiten: Peat the magic Dragon wurde mit 100% irischem Torfmalz gebrannt (meist verwenden die Iren solches aus Schottland) und stammt aus einem ex-Kirschlikör-Fass, Oaty McOatFace mit seiner außergewöhnlichen Mashbill (die Destillerie bezeichnet sie als „non-konform“) lagerte in einem Maple Cognac Cask.

Mehr zu den beiden Neuerscheinungen, die ab sofort im gut sortierten Fachhandel erhältlich sind, hier:

Peat the magic Dragon und Oaty McOatFace: Irische Blackwater Distillery mit zwei neuen Whiskys

Von der Blackwater Distillery sind zwei neue Whiskys ab sofort in Deutschland verfügbar. Dabei geht es beide Male ungewöhnlich zu. Denn mit Peat the magic Dragon erscheint die einzige Abfüllungen von der grünen Insel, die aus 100 Prozent irischem Torfmalz entstand. Daneben zeigt Oaty McOatFace wie Whisky in Irland traditionell einen hohen Haferanteil besaß – und wie eine Rauchnote zusätzlich besondere Aromen herauskitzelt.

Peat the magic Dragon: Rauchiger Whisky mit 100 % irischem Torfmalz

Trotz einer stetig wachsenden Zahl rauchiger Irish Whiskys, bleibt die Verwendung von Torfmalz in Irland selten. Deshalb taten sich Hersteller bislang schwer, in Irland gedarrtes Torfmalz für ihre Produkte zu verwenden. Die Blackwater Distillery hat dies nun getan. Für ihre Einzelfassabfüllung Peat the Magic Dragon verwendete sie lokal gewachsenes Getreide, welches auf dem selben Bauernhof über irischem Torf gedarrt wurde.

Hieraus destillierte das Team um Head Distiller John Wilcox einen Single Malt, den ersten aus 100 Prozent irischem Torfmalz. Das zweifach gebrannte Destillat lagerte exklusiv in einem Ex-Kirschlikörfass aus französischer Eiche. Das Alkoholvolumen balancierte die Blackwater Distillery bei 49 Prozent zu einem außergewöhnlichen Whisky aus.

Oaty McOatFace: Traditioneller Irish Whisky mit hohem Haferanteil

Lange bevor die aktuelle Definition für irischen Whisky in Gesetzesform verfasst wurde, besaß traditioneller Pot Still Whisky regelmäßig hohe Anteile an Hafer. Wie dies einstmals geschmeckt hat, zeigt die Blackwater Distillery mit ihrer neuen Abfüllung Oaty McOatFace. Hierfür verwendete sie 50 Teile gemälzter Gerste, 24 Teile gemälzten Hafer, zwölf Teile ungemälzte Gerste, fünf Teile getorfte Gerste, fünf Teile Roggen und vier Teile getorften Hafer.

Das Ergebnis dieser außergewöhnlichen Mashbill bezeichnet die Blackwater Distillery als non-konformen Pot Still Whisky. Diesen lagerte die Brennerei in einem Maple Cognac Cask. Hierdurch erhält der Whisky einen wohltuend süßlichen Charakter, der sich mit den rauchigen Grundtönen vermischt. Zudem gibt ihm der hohe Haferanteil eine angenehm cremige Textur.

Zwei neue Whiskys jetzt in Deutschland erhältlich

Die beiden neuesten Abfüllungen für den deutschen Markt sind ab sofort im Fachhandel sowie in spezialiserten Onlineshops erhältlich. Sie ergänzen das bisherige Angebot ungewöhnlicher Irish Whiskys der experimentierfreudigen Blackwater Distillery.