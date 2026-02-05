Am Freitag beginnt The Village in Nürnberg mit dem Pre-Opening – und Irish Spirits ist natürlich dort mit einem Stand vertreten, der den Besuchern die Vielfalt irischen Whiskeys näherbringt. Diesmal gibt es neben neuem irischem Whiskey und einer neuen Brennerei auch einen neuen irischen Rum, den man am Stand von Mareike Spitzer und ihren irischen Gästen findet. Nachdem wir uns aber in unserer Berichterstattung auf Whisky und Whiskey konzentrieren, sei dieser hier nur am Rande erwähnt. Was die Presseaussendung über den Whiskey aus Irland berichtet, lesen Sie untenstehend.

Zwei neue Irish Whiskeys, die man auf der Whiskymesse Nürnberg The Village nicht verpassen sollte

Traditionell ist die Whiskymesse Nürnberg The Village (6. bis 8. Februar 2026) eine der großen Auftaktmessen in das Messejahr. Zwischen Altbewährtem, Neuem und Innovativem treffen sich Aussteller, Community und Handel für einen ersten Austausch. Darunter jedes Jahr mit eigenem Stand vor Ort ist der Importeur für irische Craft-Spirituosen, Irish Spirits. Dieses Jahr präsentiert dieser – mit tatkräfter Unterstützung durch Vertreter der jeweiligen Hersteller – eine neue Brennerei, zwei neue Irish Whiskeys und einen Rum Messehighlights. Highlights, die Besucher dieses Jahr keinesfalls verpassen sollten.

Zwei neue Irish Whiskeys zum Verkosten in Nürnberg

An seinem Stand stellt Irish Spirits sein gesamtes Sortiment an Premiumspirituosen von der Grünen Insel vor. Dazu sind in Nürnberg drei Vertreter verschiedener Marken aus Irland selbst als Ansprechpartner anwesend. So können Besucher nicht nur neue Spirituosen verkosten, sondern auch mit deren Herstellern persönlich fachsimpeln. Dabei stellt Irish Spirits zwei Whiskeys erstmals auf einer Messe vor:

The Liberator Storehouse Special Malt X Sauternes Finish

Diese neue, limitierte Abfüllung von Wayward Irish Spirits ist ein Single Malt aus dem Jahr 2017, der ab 2021 für viereinhalb Jahre in einem Ex-Sauternesfass nachreifte. Dunkle Röstaromen gesellen sich zu exotischen Fruchtnoten. Von Hersteller Wayward Irish Spirits wird Inhaber und Blender Maurice O’Connell in Nürnberg mehr über seine Whiskeys berichten.

Ahascragh Distillery Clan Colla 9 Jahre Bordeaux Finish

Aus der Family Bond Serie der Ahascragh Distillery ist das Clan Colla 9 Jahre Bordeaux Finish das neueste Release. Eine Vermählung bester Whiskeys und Fässer. Das intensive Finish in einstigen Bordeaux-Weinfässern verspricht warme Noten mit einer wohligen Würze versehen. Zu den Hintergründen von Irlands erster, 100% emmissionsfreien Brennerei und ihren Whiskeys steht während der Messe Brand Ambassador Laura Tobin zum Gespräch bereit.

Die Copeland Distillery stellt sich vor

Die Copeland Distillery ist die neueste irische Brennerei, die ihre Produkte in Deutschland anbietet. Die Mikrodestille steht für ein breitgefächertes Spirituosensortiment mit Tiefgang. Neben Whiskey, Gin und Vodka blended man auch selbstgebranntem Rum mit importiertem Barbados-Rum. In Nürnberg stellt Copeland-Vertreter Michael McKeon die Destillerie vor.