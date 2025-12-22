Zwei Bottlings des unabhängigen Whiskey Bonder Wayward Irish Spirits erreichen pünktlich zu den anstehenden Weihnachts-Feiertagen den Markt in Deutschland. The Liberator Storehouse Special Malt X Sauternes und The Liberator Storehouse Special Malt X Rye sind im deutschen Fachhandel und online erhältlich. Alle Details zu diesen enuen Abfüllungen finden Sie in der Aussendung, die wir von Irish Spirts erhalten haben:

Pünktlich zum Jahreswechsel: Zwei neue Storehouse Specials von The Liberator Irish Whiskey

Der unabhängige Whiskey Bonder Wayward Irish Spirits bringt pünktlich zu den Weihnachtstagen zwei neue The Liberator Storehouse Specials auf den deutschen Markt. Dabei sind mit langen Nachreifungen in einem Sauternesfass und einem Ex-Ryefass Genuss, Qualität und Weihnachtsfreuden garantiert.

The Liberator Storehouse Special Malt X Sauternes

Ein frisches Fass und eine außergewöhnlich lange Nachreifung, machen dieses The Liberator Storehouse Special Malt X Sauternes zu einem ganz feinen Whiskey. Hierfür kam im Juli 2021 ein in 2017 dreifach destillierter Single Malt für weitere 4 1/2 Jahre in ein Sauternesfass. Dabei achtete Whiskey Bonder Maurice O’Connell nicht nur sorgfältig auf die Auswahl des richtigen Fasses. Über die Jahre entnahm er regelmäßig Proben und versicherte uns: Der Inhalt wurde mit den Monaten und Jahren besser und besser.



Im Oktober 2025 reduzierte O’Connell das Alkoholvolumen von 57,8 % auf 56,6 % für die optimale Geschmacksbalance zwischen Malt, Fass und Alkohol.

Vol.: 56.6 %

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: getrocknete Kirschen, Feigen, Zitruszesten

Geschmack: geröstetes Malz und Haselnuss, weinige Süße, Brombeere, getrocknete Kiwi, Blutorangenzesten

Nachklang: Warm und würziger Nachklang mit kandiertem Ingwer, Pfeffer und Zitrus



UVP: 74,90 €

The Liberator Storehouse Special Malt X Rye

Ebenfalls mit einem sorgfältigem Blick für Details entstand The Liberator Storehouse Special Malt X Rye. 120-Liter-Fässer aus der US-amerikanischen Catochin Creek Distillery befüllte Wayward Irish Spirits im Februar 2024 mit einem 2019 dreifach destillierten Single Malt. Für 20 Monate oberservierte Maurice O’Connell die Entwicklung des Whiskeys in den kleinen Fässern, bis sich die ideale Aromenkonstellation ergab.



In Fassstärke mit 59,2 % besitzt der Whiskey eine außergewöhnliche Kraft und Komplexität aus ungewöhnlichen Noten. Der perfekte Whiskey für den perfekten Jahresstart.

Vol.: 59.2 %

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: Vanillecreme, süße, Honig, würzige Noten

Geschmack: Fruchtnoten, herbale Noten, Karamell, Pfeffer

Nachklang: langanhaltendes warmes Finish mit würzige Noten



UVP: 74,90 €

Im Fachhandel und online erhältlich: The Liberator Irish Whiskeys

Die beiden neuen The Liberator Storehouse Specials von Wayward Irish Spirits sind im deutschen Fachhandel und online erhältlich. Sie ergänzen die Reihe bisheriger Storehouse Specials, die Fans der Serie durch verschiedene Fassfinishes führen. Daneben ist The Liberator vor allem für seine Core Range aus Portfass-gereiften, hochwertigen Irish Whiskeys bekannt. Alle Whiskeys reifen auf dem Familienanwesen der O’Connells am See von Killarney. Dort werden diese von Wayward Spirits veredelt, geblendet und vor Ort als Small Batches oder Single Casks abgefüllt.