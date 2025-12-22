Serge verkostet: North Port als Duo

Die Whisky-Brennerei North Port wurde 1820 vom Landwirt David Guthrie in Brechin gegründet. Drei Jahre später übernahmen seine Söhne David John und Alexander die Destillerie. 1922 übernahm die Distiller Company Ltd., einem Vorgänger von Diageo, die Destillerie. Sie blieb bis zur Schließung 1983 in ihrem Besitz. Das Gelände wurde 1990 verkauft, die Gebäude abgerissen, heute befindet sich dort ein Supermarkt.

Anlässlich des immer näher rückenden Weihnachtsfestes vergleicht Serge Valentin heute auf Whiskfun zwei rare Abfüllungen aus dieser Lost Distillery. Der 19-jährige North Port, von Sestante ca. 1989 abgefüllt, trug damals bereits ein ‘Very Rare’ auf dem Etikett. Und der zweite Teilnehmer der Session des Tages erschien in Gordon & MacPhail’s dritten Recollection Series (wir berichteten). Angesichts der Seltenheit von Abfüllungen der North Port Distillery spielen die Benotungen der beiden heutigen Drams nicht die große Rolle, zumal Serge auch gerade bei der letzten Abfüllung eingesteht, dass die Bewertung der eines etwas übereifrigen Archäologen entspricht. Unsere Übersicht der Vollständigkeit halber:

Abfüllung Punkte