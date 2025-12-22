Montag, 22. Dezember 2025, 13:53:54
Suche
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: North Port als Duo

Zwei rare Abfüllungen der 1983 geschlossenen und sieben Jahre später abgerissenen Brennerei in Brechin

Die Whisky-Brennerei North Port wurde 1820 vom Landwirt David Guthrie in Brechin gegründet. Drei Jahre später übernahmen seine Söhne David John und Alexander die Destillerie. 1922 übernahm die Distiller Company Ltd., einem Vorgänger von Diageo, die Destillerie. Sie blieb bis zur Schließung 1983 in ihrem Besitz. Das Gelände wurde 1990 verkauft, die Gebäude abgerissen, heute befindet sich dort ein Supermarkt.

Anlässlich des immer näher rückenden Weihnachtsfestes vergleicht Serge Valentin heute auf Whiskfun zwei rare Abfüllungen aus dieser Lost Distillery. Der 19-jährige North Port, von Sestante ca. 1989 abgefüllt, trug damals bereits ein ‘Very Rare’ auf dem Etikett. Und der zweite Teilnehmer der Session des Tages erschien in Gordon & MacPhail’s dritten Recollection Series (wir berichteten). Angesichts der Seltenheit von Abfüllungen der North Port Distillery spielen die Benotungen der beiden heutigen Drams nicht die große Rolle, zumal Serge auch gerade bei der letzten Abfüllung eingesteht, dass die Bewertung der eines etwas übereifrigen Archäologen entspricht. Unsere Übersicht der Vollständigkeit halber:

AbfüllungPunkte

North Port 19 yo 1970 ‘Very Rare’ (40%, Sestante, 75cl, +/-1989)85 
North Port 42 yo 1981/2024 (50.9%, Gordon & MacPhail, The Recollection Series #3, cask #2072, 132 bottles)88
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Pünktlich zum Jahreswechsel: Zwei neue Storehouse Specials von The Liberator Irish Whiskey
Nächster Artikel
TTB-Neuheit: Laphroaig 15 yo

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH