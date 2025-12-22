Montag, 22. Dezember 2025, 13:54:01
TTB-Neuheit: Laphroaig 15 yo

Eine Rückkehr des 15 Jahre alten Laphroaig, allerdings mit 46 % Vol., kündigt sich an

Lange war der 15 Jahre alte Laphroaig ein Teil des Portfolios der Islay-Brennerei. Ende der 2000er verschwand diese Abfüllung, kehrte jedoch zum 200. Jubiläum der Destillerie im Jahr 2015 als Limited Edition kurz wieder zurück (wir berichteten). Nun scheint dieser Malt bereit zu sein für ein Comeback im Portfolio von Laphroaig. Denn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank tauchten die Etiketten eines Laphroaig 15 yo auf, der mit 46 % Vol. in die Flaschen kommen soll (Die Limited Edition und der alte Laphroaig 15 yo erschienen mit 43 % Vol.). Hier die Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 

