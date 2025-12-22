Ki One mit weltweit erstem Whisky aus red pepper casks

Die südkoreanische Ki One Whisky Distillery, auch bekannt als Three Societies Distillery, veröffentlicht einen limitierten Single Malt Whisky herausgebracht, der drei Jahre lang in red chilli pepper-infused casks reifte. Diese sieben First-Fill-Ex-Bourbon-Fässer wurden mit gehackten roten Schoten und heißem Wasser gefüllt. Die Schoten wurden von Andrew Shand, Master Distiller und Blender von Ki One, auf dem Jayang Traditional Market im Seouler Stadtteil Gwangjin bezogen. Nach monatelanger Reifung wurden die Fässer geleert, und dann für drei Jahre mit dem ungetorften New Make Spirit der Brennerei befüllt.

Ki One Red Pepper Cask x Chef Edward Lee Edition entstand in Zusammenarbeit mit dem in Kentucky ansässigen Whisky-Autor und Koch Edward Lee, der gegenüber der Korea Times bei der Vorstellung in Seoul erklärte:

“Korean cuisine is becoming increasingly popular in America, and pairing it with this whisky makes perfect sense. When you pair spicy foods with traditional whisky, the spice can overpower the whisky, making it hard to truly enjoy. However, with a spicy whisky, you can appreciate both the drink and Korean dishes, many of which are spicy.”

Der Whisky ist mit starken 56,9 % Vol. abgefüllt, und soll in der Nase Aromen von rotem Chili, Vanille und reifen Früchten zeigen, gefolgt von einem explosiven Schärfekick am Gaumen. Ki One Red Pepper Cask x Chef Edward Lee Edition ist auf 1.500 Flaschen limitiert, davon sind 200 für die USA bestimmt. Der Whisky wurde in Südkorea auf der Online-Plattform Wine25 Plus von GS Retail eingeführt und kostete 198.000 Won (etwas mehr als 120 € wären dies).