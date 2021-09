The Korea Times: Koreas erster Single Malt Whisky kommt von den Hügeln in Namyangju

In Süd-Korea reicht eine einjährige Reifezeit aus, um eine Spirituose mit dem Label Whisky belegen zu dürfen. Aus diesem Grund kann The Three Societies distillery in Namyangju in der Provinz Gyeonggi / Süd-Korea, nachdem sie 2020 mit der Produktion startete, auch schon in diesem Jahr ihren ersten Single Malt Whisky und gleichzeitig Koreas ersten Single Malt Whisky überhaupt veröffentlichen. In Anlehnung an diesen historischen Anfang nannte Gründer und CEO Bryan Do den auf 1506 Flaschen limierten Whisky „Ki One„, was auf Koreanisch zwei verschiedene Bedeutungen hat: ein Anfang sowie hoffen oder wünschen.

Eigentlich hatte Whisky, wie Bryan Do es gegenüber der Korea Times formuliert, 2020 seine beste Zeit hinter sich. Die Whisky-Importe erreichten den niedrigsten Stand der letzten 21 Jahre. Und doch, oder gerade deshalb, sah Bryan Do den richtigen Zeitpunkt gekommen für sein Projekt, seine eigene Whisky-Destillerie. Do, der zuvor als Reporter bei Arirang TV, PR-Account-Supervisor bei Edelman und leitender Angestellter bei Microsoft tätig war, gründete 2014 sein eigene Craft Beer Firma, The Hand & Malt Brewing Company, die er bereits nach vier Jahren an AB-InBev verkaufte.

The Three Societies distillery: Gründer und CEO Bryan Do und Master Distiller Andrew Shand

Quelle: Facebook

Nun also Single Malt Whisky. Unter der Leitung von Master Distiller Andrew Shand, einem 40-jährigen schottischen Whisky-Veteranen, stelltt The Three Societies distillery nach traditionellen Produktionsmethoden ihren Whisky her, ergänzt durch Koreas einzigartigem „würzigem“ Aroma, sagte Kim Yu-bin, Marketingdirektor des Unternehmens. Wenn dieser dann die für Europa notwendigen drei Jahre Reifezeit hiner sich hat, möchte Do mit seinem Single Mlat auch nach Europa expandieren, einschließlich Schottland und Irland.