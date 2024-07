Brown-Forman veröffentlicht Glenglassaugh 49 Years Old als Travel Retail Exklusive

Nachdem die zu Brown-Forman gehörende Highland-Brennerei Glenglassaugh im Januar in ihrer The Serpentine Coastal Cask Collection bereits drei Einzelfass-Abfüllungen mit einem Alter von mehr als 48 Jahren veröffentlichte, erscheint in diesem Monat eine weitere. Exklusiv im globalen Reiseeinzelhandel erhältlich ist Glenglassaugh 49 Years Old. Diese Abfüllung, die ebenfalls aus der Serpentine Coastal Cask Collection stammt, reifte in einem einzigen Pedro Ximénez Hogshead-Fass (#3799), welches Master Blender Rachel Barrie auswählte. Der Whisky wurde am 20. März 1974 destilliert und am 7. Mai 2024 abgefüllt. Nach den 49 Jahren Reifezeit konnten 190 Flaschen mit 44,4 % Vol. abgefüllt werden. Jede Flasche und die dazugehörige Holzkiste ist mit „Travel Retail Exclusive“ graviert, zu der 70-cl-Flasche gehört noch eine 5-cl-Probe. Der empfohlenen Verkaufspreis liegt bei rund £8,300, was etwa 9.850 € entspräche.

Glenglassaugh 49 Years Old Tasting Notes im Original

Color: Rouge gold

Aroma: Treacle, cinnamon, and cherry with plum wine and incense carried on a tropical wave of blossom honey

Taste: Waves of plum and cherry compote with silky key lime and lemon truffle coated in dark chocolate and sea salt.