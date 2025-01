Glenglassaugh unterbricht Produktion

Am gestrigen Montag gab Distillery production operator Tijay Salhotra über seinen Instangram-Accoumt bekannt, dass seine Zeit bei der Highland-Destillerie Glenglassaugh und somit beim Brennerei-Eigentümer Brown-Forman zu Ende geht. Denn:

„Due to the decline in the whisky industry and a change in the corporations activities, Glenglassaugh is halting production for a while making my role redundant. It’s not closing for good and it should restart towards the end of the year.“

Die Bottle Raiders nahmen diese Nachricht gestern auf, und fragten via Email direkt bei der Brennerei nach. Diese teilte mit, dass die Brennerei nicht geschlossen wird. In einem gemeinsamen Produktionsmodell mit der ebenfalls zu Brown-Forman gehörenden Destillerie Benriach werden sich „Produktionsperioden mit gelegentlichen silent seasons“ abwechseln. Weiter schreibt ein Vertreter von Glenglassaugh:

“This shared production model, and our ongoing demand planning process, resulted in a small number of redundancies. We deeply value the contributions of those impacted and are committed to providing support to them throughout this process.”

“Our commitment to crafting exceptional whiskies remains as strong as ever, and we are grateful for the continued support and enthusiasm of our customers and markets worldwide.”