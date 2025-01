Brown-Forman streicht mehr als 600 Jobs und schließt Küferei in Louisville

An die 12% der 5400 Mitarbeiter von Brown-Forman haben laut einem Bericht von The Spirits Business den blauen Brief bekommen und verlieren damit ihren Arbeitsplatz. Zudem schließt die Muttergesellschaft von Marken wie Jack Daniel’s oder Woodford Reserve in den USA und Benriach, Glendronach und Glenglassaugh in Schottland den Küfereibetrieb in Louisville, Kentucky.

Die Kündigungen kommen im Rahmen von Maßnahmen, die das „weitere strategische Wachstum“ des Konzerns im schwierigen globalen Umfeld sichern sollen. Das Unternehmen erklärte, es werde die gekündigten Mitarbeiter mit „umfassenden Übergangsvereinbarungen, die Abfindungen, Outplacement-Dienste und andere Leistungen umfassen“ unterstützen.

Von den über 600 gekündigten Mitarbeitern arbeiten rund 210 in der Küferei, die mit 25. April 2025 geschlossen werden wird. In Zukunft wird man Fässer von Drittanbietern beziehen.

Der Konzern erwartet sich durch die Maßnahmen jährliche Einsparungen in der Höhe von 80 bis 90 Millionen Dollar, von denen ein Teil in Wachstumsmaßnahmen investiert werden soll. Vom Verkauf des Inventars der Cooperage erwartet man sich 30 Millionen Dollar, allerdings sind die Erstkosten der Auflösung der Küferei und der Kündigung der Mitarbeiter mit 60 bis 70 Millionen Dollar beziffert, sodass die erwarteten Einsparungen nicht gleich wirksam werden.

Gleichzeitig mit den Kündigungen von 600 Jobs ist auch die Führungsebene des Konzerns umgebaut worden. Viele davon betreffen den US-Bereich des Unternehmens – auf globaler Ebene wurde Jeremy Shepherd Chief Marketing Officer, Chris Graven Chief Strategy Officer.

Lawson Whiting, der CEO von Brown Forman, kommentierte die Maßnahmen unter anderem wie folgt:

“I want to express my sincere gratitude to our employees, particularly those impacted by these changes, for their dedication and contributions to Brown-Forman.

“We are committed to supporting them through this transition and are confident that these strategic initiatives will ensure the company endures for generations to come.”