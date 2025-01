Zwar scheint bei einem Blick aus den Fenstern der Redaktion der Frühling noch sehr weit entfernt hinter dem schneebedeckten Horizont, aber kommen wird er, und das in absehbarer Zeit. Kein Wunder also, dass die Agenturen gemeinsam mit den Brennereien bereits Inspirationen für Drinks unter dem Frühlingsmotto an die Redaktionen aussenden – und ein wenig Vorgeschmack auf die wärmere Jahreszeit kann niemandem schaden.

Von Bushmills und Proper No. Twelve Irish Whiskey haben wir insgesamt vier Rezepte für Drinks als Frühlingsboten erhalten – vielleicht können diese auch etwas Sonne und Frühlingsluft in Ihren Alltag zaubern:

Frühling im Glas: Vier inspirierende Whisky-Drinks für Ostern und die ersten warmen Tage

Der Frühling ist da – und mit ihm die Lust auf frische, kreative Drinks, die den Start in die sonnige Jahreszeit versüßen. Ob für ein entspanntes Beisammensein an Ostern, den ersten Grillabend oder einen besonderen Moment auf der Terrasse: Die Marken ushmills Irish Whiskey und Proper No. Twelve Irish Whiskey laden dazu ein, frühlingshafte Cocktails und raffinierte Drinks zu genießen, die perfekt zur Stimmung der Saison passen.

Gemeinsam genießen – Drinks, die verbinden

Frühling bedeutet Zeit für gemeinsame Erlebnisse. Ob beim gemütlichen Osterbrunch mit der Familie, einem entspannten Nachmittag im Garten oder einem ausgelassenen Abend mit Freunden: Die vielseitigen Aromen von Bushmills Irish Whiskey und Proper No. Twelve Irish Whiskey harmonieren perfekt mit frischen Zutaten wie Zitrusfrüchten, Kräutern oder floralen Noten – für frühlingshafte Genussmomente, die in Erinnerung bleiben. Natürlich lassen sich alle Drinks je nach Anlass und Stimmung anpassen und sorgen für eine gelungene Einstimmung auf die wärmere Jahreszeit. Cheers auf die ersten Sonnenstrahlen!

Bushmills Black Bush Whiskey Sour

Sauer macht lustig – noch besser, wenn die leckere Säure perfekt ausbalanciert wird von den reichhaltig-fruchtigen Noten des Bushmills Black Bush wie im Bushmills Black Bush Whiskey Sour. Ideal, um an sonnigen Frühlingstagen mit Freund*innen anzustoßen!

50 ml Bushmills Black Bush

25 ml Frischer Zitronensaft

15 ml Zuckersirup

1 Eiweiß

4 dashes Angostura Bitters

Glas: Tumbler Garnitur: Zitronenzeste

Alle Zutaten in einen Shaker geben und kräftig ohne Eis shaken, bis sich ein feiner Schaum gebildet hat. Dann Eis hinzugeben und weiter shaken, bis der Drink gut gekühlt ist. In einen Tumbler abseihen und mit Zitronenzeste garnieren.

Bushmills Irish Whiskey Brown Derby

Spätestens seit dem riesigen Paloma-Trend ist Grapefruit aus dem Cocktail- Zutaten-Repertoire nicht mehr wegzudenken. Für alle Whiskey- Liebhaber*innen ist deshalb der Bushmills Brown Derby ein idealer Drink, um die ersten Sonnenstrahlen zu feiern.

50 ml Bushmills Original

35 ml Pink Grapefruit

Saft 10 ml Honig

Glas: Coupette

Garnitur: Grapefruitscheibe

Alle Zutaten mit Eis in einen Cocktail-Shaker geben und kräftig shaken. In ein gekühltes Glas doppelt strainen und mit Grapefruitscheibe garnieren.

Proper & Ginger

Super schnell und leicht zu mixen und damit perfekt für die ersten Tage im Freien: Proper & Ginger verbindet den sanften Geschmack von Proper No. Twelve Irish Whiskey mit dem süß-herben Geschmack von Ginger Ale zu einem tollen Allrounder, der auch Nicht Whiskey-Fans schmecken dürfte.

60 ml Proper No. Twelve Irish Whiskey

90 ml Ginger Ale

Eiswürfel

Glas: Tumbler

Garnitur: Limetten-Wedge

Glas mit Eis füllen. Proper No. Twelve hinzugeben und mit Ginger Ale auffüllen. Vorsichtig umrühren und mit Limetten-Wedge garnieren

Proper No. Twelve Julep

Neben einer Vielfalt an leckeren Früchten sind die warmen Tage auch immer verbunden mit dem Duft von frischer Minze. Ein super einfacher Cocktail, der die erfrischenden Aromen dieses Krauts in den Vordergrund stellt, ist der Julep. Und mit Proper No. Twelve wird daraus ein Proper Julep, der sich perfekt dazu eignet, die warmen Tage einzuläuten

60 ml Proper No. Twelve Irish Whiskey

6-7 Minzblätter

1 BL Zucker

Glas: Longdrink-Glas oder Julep-Becher

Garnitur: Minzzweig

Zucker und Minze ins Glas geben und mit einem Stößel gründlich muddlen. Dann das Glas mit Crushed Eis auffüllen und Proper No. Twelve Irish Whiskey hinzugeben. Alles kaltrühren und mit einem Minzzweig garniert servieren.