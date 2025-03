Neu: Bushmills 46 Year Old “Secrets of the River Bush” – der bisher älteste Bushmills

Anfang des Monats haben wir schon einmal kurz über den ältesten bislang erschienenen Bushmills, den Bushmills 46 Year Old “Secrets of the River Bush” berichtet, nun hat uns die deutsche Agentur für die nordirische Destillerie einen ausführlichen Pressetext zum Whiskey gesendet, den wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen.

Was es über den um 11.500 Euro erhältlichen Bushmills 46 Year Old “Secrets of the River Bush” (insgesamt wurden weltweit 300 Flaschen davon abgefüllt) zu sagen gibt, lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Purer Luxus in jedem Tropfen: Das ist der neue 46 Year Old Single Malt Irish Whiskey „Secrets of the River Bush“, mit dem Bushmills Irish Whiskey einen echten Meilenstein setzt und ein besonderes Vermächtnis aus über vier Jahrzehnten Lagerung offenbart. Würzige Akzente wie Zimt, Nelke, Muskat, schwarze Kirschen und Toffee umschmeicheln die tiefgründige Aromatik und die geschmackliche Komplexität dieses außergewöhnlichen Sammlerobjekts. Er verkörpert die verborgenen Wunder, die ein exklusiver Whiskey wie dieser nur durch viel Zeit und Geduld entfalten kann. Mit seinen 46 Jahren ist dieser besondere Tropfen der bislang älteste je veröffentlichte Single Malt der Marke und markiert einen historischen Moment in der irischen Whiskey-Geschichte. Gerade einmal 300 Flaschen sind weltweit verfügbar, für den deutschen Markt steht nur eine extrem limitierte Anzahl an Flaschen zur Verfügung. Damit ist der Bushmills Single Malt Irish Whiskey 46 Year Old eine echte Rarität und von höchster Exklusivität. Die aktuelle UVP liegt bei 11.500 Euro.

Jeder Tropfen des 46 Year Old zeugt von Hingabe und dem unermüdlichen Streben nach Perfektion. Und jede Flasche ist ein Ergebnis höchster Handwerkskunst, eine limitierte Kostbarkeit, die Kenner*innen und Sammler*innen in ihren Bann zieht. Bereits seit 1978 ruhte dieser außergewöhnliche Whiskey in Oloroso-Sherryfässern der Antonio Paez Lobato Cooperage aus Jerez, Spanien. Währenddessen erlebte er zwei Generationen von Handwerksmeistern und entwickelte ein tiefes,

reiches Mahagonibraun und eine komplexe Aromatik, in der sich der Charakter von Bushmills in seiner reinsten Form widerspiegelt. Bereits in der Nase offenbart sich eine einzigartige Harmonie aus reifen dunklen Früchten, süßer Aprikose und Karamell, begleitet von warmen Eichennuancen. Geschmacklich kommt zunächst eine intensive Würze aus Zimt, Nelke und Muskat zur Geltung,

die sich in Aromen von süßer schwarzer Kirsche, sonnengetrockneten Rosinen, Aprikosen und gebackenen Pflaumen verwandelt. Erst dann entfalten sich Wellen von geröstetem Kaffee, Toffee und sanft getoastetem Eichenholz. Im Finish zeigt sich diese Rarität seidig und kraftvoll zugleich, mit dem langanhaltenden Aroma von sanfter Eiche und würzigen Früchten.

Eine Hommage an die Geschichte von Bushmills

Seine unverkennbare Signatur erhält der exklusive Whiskey aus der Nähe zum River Bush, der seit jeher das Herzstück der Destillerie ausmacht. Sie ist das Geheimnis von Bushmills Irish Whiskey: Seit über 415 Jahren hat hier jeder einzelne Tropfen der beliebten Single Malt Irish Whiskeys der Marke zuerst seinen Weg durch den Fluss mit seinem ikonischen schwarzen Basaltgestein gebahnt. Das gilt auch für den Bushmills Single Malt Irish Whiskey 46 Year Old. Doch kein anderer hat eine derart lange Reifezeit durchlaufen wie er. Fast ein halbes Jahrhundert lang wurde er in Fässern zur Perfektion geführt, wodurch sich eine vollkommen einzigartige Tiefe und Raffinesse in seinem Charakter entfalten:

„Diese Qualität ist nicht nur ein seltener, weicher Single Malt Whiskey – das ist gelebte Geschichte. 46 Jahre lang haben wir diesen außergewöhnlichen Tropfen behütet und beobachtet, wie er sich in eine dunkle, reichhaltige Schönheit verwandelt hat. Tiefgründig, authentisch und intensiv im Geschmack – das ist Bushmills in seiner besten Form”,

erklärt Master Blenderin Alex Thomas.

Ein exklusives Sammlerstück

Auch die Aufmachung dieses Ausnahme- Whiskeys ist eine Klasse für sich: Die maßgefertigte sechseckige Verpackung aus Walnussholz spiegelt die Flusskonturen des River Bush wider. Eine goldene Gravur in der Mitte und Kompasskoordinaten symbolisieren den jahrtausendealten Weg des Wassers bis zur Old Bushmills Distillery– lange bevor hier im Jahr 1608 erstmals destilliert wurde.

Mit diesem Prestige-Whiskey setzt Bushmills ein Statement im Segment der Ultra-Prestige Single Malts. „Unser Bushmills 46 Year Old „Secrets of The River Bush“ ist nicht nur ein Whiskey, sondern eine Hommage an Zeit, Tradition und unsere unaufhörliche Leidenschaft für Perfektion“, fasst Alex Thomas zusammen. Mit einer Fassstärke von 46,3 % Vol. und einer weltweit limitierten Auflage von 300 Flaschen ist dieser Whiskey ein extrem rares Sammlerstück.

Bushmills Single Malt Irish Whiskey 46 Year Old

Farbe: dunkles Mahagoni

Nase: eine einzigartige Harmonie aus reifen dunklen Früchten, süßer Aprikose, Karamell und warm gereiftem Eichenholz

Geschmack: intensives reichhaltiges und würziges Zusammenspiel aus Zimt, zerstoßenen Nelken und Muskatnuss, das sich zu verführerisch süßen, reifen schwarzen Kirschen, sonnengetrockneten Rosinen, gebackenen Pflaumen und Aprikosen entfaltet. Sanfte Noten von geröstetem Kaffee, warmem Toffee und zart gerösteter Eiche.

Nachklang: seidig und dennoch kraftvoll, üppig und anhaltend mit würzigen Fruchtnoten und feiner Eiche.

Alkoholgehalt: 46,3 % vol

UVP: 11.500 EURO