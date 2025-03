Serge verkostet: Whisky aus aller Welt

Und wieder gibt es bei Serge Valentin einen Tag mit sogenannten „World Whiskies„, also Whiskys aus „unklassischen“ Whiskyländern. Mittlerweile ist es schon ins kollektive Gedächtnis gedrungen, dass man fast überall der Welt hervorragenden Whisky produzieren kann (und manchmal auch, so wie in den großen Whiskynationen, nicht ganz ins Schwarze trifft). Diesmal sind dabei: Frankreich, die Niederlande, Spanien, Australien, Deutschland und Südkorea. Zwei davon schaffen die 80 Punkte nicht ganz, einer davon bekommt von Serge sogar 90 Punkte verliehen.

Hier wie immer unsere handliche Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Cormeil ‘Peated Single Malt’ (43%, OB, France, +/-2024) 80 Domaine des Hautes-Glaces 2018/2024 ‘Episteme B17CS24’ (57.3%, OB for LMDW Foundations, France, Parcelle Vulson, cask #1678) 87 Millstone 12 yo 2010/2022 (53.2%, OB for The Whisky Exchange, Netherlands, PX, 656 bottles) 88 Haran 12 yo ‘Traditional’ (40%, OB, Spain, Iberian oak cask, +/-2023) 78 Sherishor 12 yo ‘Moscatel de Pasas’ (54.3%, OB, Spain, 1,400 bottles, +/-2024) 83 Morris of Rutherglen ‘Sherry Barrel’ (46%, Australia, +/-2023) 79 Elch Whisky ‘Torfduett – Auflage 5’ (50.6%, OB, Germany, 2024) 86 Kimchangsoo ‘Gimpo – The First Edition 2024’ (50.1%, OB, South Korea) 90 Domaine des Hautes-Glaces 2016/2024 (56.3%, Swell de Spirits, France, vin jaune, cask #234, 202 bottles) 89