Whisky Live Germany in Hamburg: Elf Fragen an den Veranstalter Christoph Kirsch, Kirsch Import

Am 11. und 12. Oktober 2025 findet erstmals in Deutschland die Whisky Live statt – ein Messeformat, das international zu den bekanntesten Messen gehört und in Deutschland in Partnerschaft mit Kirsch Import veranstaltet wird.

Wir haben im Vorfeld mit Christoph Kirsch, dem Inhaber und Geschäftsführer von Kirsch Import gesprochen und wollten von ihm Näheres zur Messe wissen. Hier sind seine Antworten:

Wie kam es zur Verbindung mit der Whisky Live?

Hinter der Whisky Live steckt der Paragraph Publishing Verlag, der das renommierte Whisky Magazine veröffentlicht. Den Gründer des Verlages lernte ich bei den World Whiskies Awards kennen, die ebenfalls von Paragraph veranstaltet werden. Wir entwickelten die Idee, die Whisky Live endlich auch nach Deutschland zu bringen. Mit Paragraph Publishing haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der genau weiß, wie eine Whisky Live funktioniert. Die Zusammenarbeit lief von Anfang an sehr professionell und partnerschaftlich. Natürlich gibt es Anpassungen für den deutschen Markt, denn jede Whisky Live hat ihre eigenen regionalen Besonderheiten. Unser Ziel ist es, eine Messe zu gestalten, die sowohl international anschlussfähig ist als auch die deutsche Whisky-Szene bestmöglich repräsentiert.

Warum wurde Hamburg ausgewählt? Was macht die Stadt ideal als Ort dafür?

Für uns ist klar, dass die Whisky Live Germany in einer großen deutschen Stadt mit internationaler Strahlkraft stattfinden muss. So leid es uns tut, glauben wir nicht, dass Bremen dies erfüllt. Hamburg dagegen bietet ein optimales Umfeld sowie eine sehr gute Anbindung für Fachbesucher wie auch private Whisky-Liebhaber, die einen Besuch auf der Messe gegebenenfalls mit einem Wochenende in der Hansestadt kombinieren wollen.

Was macht eine Whisky Live besonders? Worauf darf man sich als Besucher freuen?

Wir bleiben dem bewährten internationalen Konzept der Whisky Live treu: eine Messe, die Fachbesucher und Endverbraucher gleichermaßen anspricht, eine große Auswahl an Ausstellern, Masterclasses mit Experten und vor allem ein abwechslungsreiches Gesamterlebnis, bei dem über 500 Whiskys und Premium-Spirituosen im Eintrittspreis enthalten sind. Das bedeutet, Besucher können im Rahmen eines verantwortungsvollen und angemessenen Genusses wirklich Neues entdecken.

Was ist das Interessante daran für Händler/Importeure?

Unsere Hausmesse hat gezeigt, dass es eine große Nachfrage auf Seiten des Fachhandels gibt, sich in einem professionellen Rahmen mit Marken und Importeuren auszutauschen. Aus diesem Grund haben wir mit dem Messesonntag eine exklusive Plattform für Fach- und Führungskräfte aus Einkauf, Handel und Gastronomie geschaffen. Die Attraktivität des Fachbesuchertages wird durch die Bereitstellung einer großen Auswahl von Messeangeboten und Sonderabfüllungen noch gesteigert.

In Relation zur Größe anderer Messen, wo wird sich diese im Vergleich einreihen?

Mit der Whisky Live setzen wir ein Messekonzept um, das es so bislang in Deutschland nicht gibt. Daher können wir uns an der Stelle nicht mit anderen Ausstellungen der Branche messen. Langfristig möchten wir natürlich, dass sich Hamburg als fester Standort der Whisky Live Germany etabliert und zu einem Aushängeschild für die deutsche Whisky- und Spirituosenszene wird.

Als großer Importeur ist es ja auch wichtig, einen fairen Wettbewerb für andere Importeure/Händler zu garantieren – und da sind im Vorfeld einige Fragen dazu aufgetaucht. Wie stellt ihr das sicher?

Christoph Kirsch

Auf Englisch würde man sagen „the proof is in the pudding“ oder auf Deutsch „Probieren geht über Studieren“. Wir sind an einer langfristig erfolgreichen Messe interessiert und nicht daran, ein einmaliges Event auf die Beine zu stellen. Für jeden Aussteller ergibt sich daraus ein Mehrwert für die Teilnahme an der Whisky Live Germany.

Welche Tools bietet ihr ihnen zusätzlich an, um das Beste herauszuholen? Wird es z. B. Masterclasses geben?

Hier sind wir noch in den finalen Planungen und werden dies so bald wie möglich veröffentlichen. In jedem Fall werden wir ausgewählte Masterclasses anbieten.

Wie sieht das Verrechnungssystem aus? Wird es ein Jetonsystem geben?

Ein Jetonsystem werden wir nicht nutzen. Für alle Besucher ist die Verkostung hunderter Whiskys und Premium-Spirituosen im Ticket inkludiert.

An wen wendet man sich als Aussteller für weitere Fragen?

Projektleiter für die Whisky Live Germany ist unser geschätzter Kollege Andreas Bernhardt. Am besten einfach per E-Mail an info@whiskylive-germany.de

Die Whisky Live hat eine eigene Struktur (1x zahlen, alles trinken), die eigentlich der Tradition und auch den Gepflogenheiten in Deutschland widerspricht. Will man das so auf Deutschland übertragen? Oder wie legt man das bei der Whisky Live Germany an?

Genau, wir planen dies so auf Deutschland zu übertragen. Die Vorteile liegen unserer Meinung nach auf der Hand: Es ermöglicht sowohl Konsumenten als auch Fachbesuchern, sich weiterzubilden und nicht nur die Drams zu verkosten, für die man auch bereit ist, Geld zu zahlen. Selbstverständlich schenken wir Alkohol aus und werden damit verantwortungsbewusst umgehen. Es stehen Spucknäpfe zur Verfügung, um die Menge des konsumierten Alkohols zu reduzieren, und es gibt kostenloses Wasser an verschiedenen Stationen vor Ort. Außerdem gehen wir davon aus, dass selbstverständlich nicht jedes Mal 2 cl ausgeschenkt werden und unsere Besucher sich ihrer eigenen Grenzen bewusst sind sowie mit diesen verantwortungsvoll umgehen. Uns ist bewusst, dass wir hier ein gewisses Risiko eingehen. Da es jedoch in anderen Ländern funktioniert, gehen wir davon aus, dass das Konzept auch eine sinnvolle Ergänzung für den deutschen Messekalender ist.

Noch eine Frage zum B2B-Tag: Was wird es hier an Besonderheiten geben (z. B. Veranstaltungen)?

Hier haben wir die finalen Planungen noch nicht abgeschlossen. Mittelfristig können wir uns gut vorstellen, dass es am Fachbesuchertag ein Vortragsprogramm gibt, welches über klassische Masterclasses hinausgeht und beispielsweise auf aktuelle Entwicklungen der Branche eingeht. Ob wir dies in unserem ersten Jahr bereits anbieten können, wissen wir jedoch nicht.

Christoph Kirsch, danke für das Gespräch.