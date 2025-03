Lochlea Distillery schließt ihre Seasonal Releases mit der Ploughing Edition Third Crop ab

Die 2022 begonnenen Seasonal Releases der Lochlea Distillery finden, wie angekündigt, nach drei Jahren ein Ende. Die am 27 . März erscheinende letzte Abfüllung Lochlea Ploughing Edition Third Crop würdigt den Winter auf dem Bauernhof, wenn die Felder zur Vorbereitung auf die Aussaat im Frühjahr gepflügt werden.

Unter den vier Whiskys der Seasonal Releases ist die Ploughing Edition die rauchigste. Der Single Malt erhält diese Charakteristik durch die ausschließliche Reifung in ehemaligen Islay-Fässern mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern. Die Ploughing Edition präsentiert so den typischen fruchtigen und getreidebetonten Whisky der Brennerei mit einer torfigen Note.

Lochlea Ploughing Edition Third Crop kommt mit 46 % Vol. in die Flaschen und ist ab dem 27. März erhältlich. Und vermutlich kurz danach auch in unseren Märkten.