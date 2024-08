Neu bei Kirsch Import: Lochlea Cask Strength Batch #2

Nicht nur Amrut Bagheera (wir stellten Ihnen diesen Inidan Sinlge Malt Whisky heute Morgen vor) finden wir heute in den Neuheiten von Kirsch Import. Auch Lochlea Cask Strength Batch #2 wird in aller kürzester Zeit den Markt erreichen.

Hier alle Infos, die wir von Kirsch Import hierzu erhalten haben:

Fassstarker Lochlea aus (Likör-)Weinfässern

Sie ist eine Rarität in der schottischen Brennereilandschaft: Die Lochlea Distillery ist unabhängig, familiengeführt – und baut als eine von wenigen Destillerien Schottlands ihre Gerste selbst an. Der Effekt? Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess und Rückverfolgbarkeit vom Feld bis in die Flasche.



Mit dem Lochlea Cask Strength Batch 2 legt die Farmbrennerei die zweite in einer Reihe von jährlichen Abfüllungen vor. Direkt aus dem Fass abgefüllt, entstehen Erlebnisse wie direkt aus dem Warehouse.



Batch 2 ist auch deshalb völlig neu für Lochlea: Es besteht aus einer Kombination aus Oloroso und Pedro Ximénez Sherry Casks sowie STR Wine Casks (Fässer, bei denen die innere Holzschicht dünn abgetragen wurde, bevor sie getoastet und zuletzt oberflächlich neu ausgebrannt wurden). Bei 60% vol. verstärkt diese Fassauswahl auf hervorragende Weise die für Lochlea charakteristischen Frucht-, Nuss- und Getreidearomen.

Lochlea Cask Strength Batch #2

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks, STR Wine Casks, Pedro Ximénez Sherry Casks

60% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt