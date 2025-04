Aberfeldy mit neuer Whisky Explorer Experience im Besucherzentrum

Wer in dieser Saison nach Schottland reist und plant, auch in der Destillerie Aberfeldy in den schottischen Highlands vorbeizuschauen, der findet dort eine neue weitereb Experience, nach der im Vorjahr eingeführten Warehouse Experience (wir haben damals hier darüber berichtet).

Als Heimat des Dewar’s Blended Scotch Whisky spielt dieser auch in der neuen Whisky Explorer Experience eine Hauptrolle: Die Tour beginnt mit einem Film über sei Erbe, danach gibt es einen Blick auf Ausstellungsstücke aus alter Zeit. Dann folgt eine Tour durch die Brennerei und ein Besuch der alten Lagergebäude von 1898, beginnend im Old Filling Store zum Blenders Bothy, wo ein Avatar von Master Blender Stephanie Macleod die doppelte Reifung von Aberfeldy erklärt. Auch eine abschließende Whiskyverkostung darf natürlich nicht fehlen.

Tickets für die Whisky Explorer Experience sind ab sofort auf der Website der Brennerei für 60 Pfund pro Person buchbar.