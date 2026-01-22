Zum Download: Der Guide zur Robert Burns Night von Aberfeldy – mit Ablauf, Rezept und Cocktail

Am 25. Januar den Geburtstag des schottischen Nationaldichters Robert Burns zu ehren und zu feiern, gehört zu den angenehmen Pflichten jedes Whiskyliebhabers. Ob in offiziellen Veranstaltungen, im Whiskyclub oder daheim in trautem Kreis: die Robert Burns Night ist ein Muss.

Bedeutend erleichtert werden einem die Vorbereitungen dazu jetzt von der Destillerie Aberfeldy im schottischen Highland: Man hat uns für unsere Leser einen ausführlichen Guide zur Robert Burns Night als PDF zur Verfügung gestellt, den wir Ihnen gerne zum Download anbieten.

Im Guide finden Sie den Ablauf der Burns Night, ein exklusives Rezept für eine Aberfeldy Scotch Broth und für einen Aberfeldy Hot Toddy – und zuvor im Text von Aberfeldy natürlich auch noch einige Infos zur Core Range, mit der es sich gut feiern lässt:

Raise a Glass to Tradition: Celebrate Burns Night with ABERFELDY®

In einer Welt voller Trends und flüchtiger Momente verdienen manche Traditionen es, geteilt und gefeiert zu werden – über Grenzen hinweg. In diesem Monat lädt ABERFELDY dazu ein, Burns Night zu entdecken: ein poetisches, whiskygefülltes Fest, das in Schottland seit über zwei Jahrhunderten geschätzt wird. Mit einem speziell erstellten Guide bringt ABERFELDY diese Tradition nach Deutschland – modern interpretiert und zum Mitfeiern zu Hause.



Jeden 25. Januar ehrt Burns Night das Leben und Vermächtnis des schottischen Dichters Robert Burns mit herzlichen Toasts, Poesie, traditionellen Köstlichkeiten und – im Zentrum – exzellentem Whisky. ABERFELDY nutzt diese Gelegenheit, um die Tradition nach Deutschland zu holen, mit kreativen Cocktail-Rezepten und Whisky-Pairings, zusammengestellt von Influencerin Hanna Reder und Pierre Kruff, Brand Ambassador von ABERFELDY Deutschland.

Darüber hinaus lädt die ABERFELDY Core Range dazu ein, die Single Malt Whiskys in ihrer reinsten Form zu genießen:

ABERFELDY 12 Jahre – Honigsüß mit Noten von Buttertoffee, Zimt und Vanille, Anklängen von Ananas und einem Hauch Rauch.

UVP: 39,99 €

ABERFELDY 16 Jahre – Düfte von Honig, Zitrusfrüchten und Nelken, gefolgt von fruchtigem Sherrykuchen und dunkler Schokolade.

UVP: 67,99€



ABERFELDY 21 Jahre – Heidehonig, Macadamianüsse, Orange, Trockenfrüchte, geröstete Kokosnuss und seidiger Eichenholzton.

UVP: 154,99 €#

ABERFELDY 25 Jahre – Luxuriös und sanft, mit Highland-Honig, wilden Erdbeeren, reifen Pfirsichen, Kakao, Karamell und einem würzigen Zimt-Finish.

UVP: 459,99 €

Die Whiskys der Core Range sind im Fachhandel und online erhältlich. Feiern Sie in diesem Januar Burns Night mit unserem Guide und schaffen Sie Momente voller Verbindung, Geschichten und Sinnesgenuss – mit ABERFELDY.