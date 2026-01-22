Diageo schließt Besucherzentrum bei Clynelish – Jobs werden abgebaut

Die Sparmaßnahmen bei Diageo gehen weiter: Das Unternehmen, größter Besitzer von Whiskybrennereien in Schottland, hat laut einem Bericht in The Northern Times bestätigt, dass man das Besucherzentrum bei Clynelish schließen werde. Erst vor vier Jahren hat man dort das Besucherzentrum um mehrere Millionen Pfund als eines der vier Johnnie Walker Zentren bei den Brennereien ausgebaut.

Die geplante Schließung hat man am Dienstag am Abend bei einer Sitzung der Brora Community Council bekanntgegeben. Das Besucherzentrum war für die Einheimischen auch ein Veranstaltungsort, den man nun schmerzlich vermissen werde, ebenso wie die Jobs, die durch die Schließung verloren gehen werden. Deren Anzahl ist allerdings nicht bekannt.

Die Produktion bei Clyelish wird man allerdings nicht beenden, wie ein Unternehmenssprecher bekanntgab:

“We are currently engaging with and supporting colleagues as part of this process. We can confirm that these proposals are unrelated to distillery operations, where production will continue.”

Ob die High-End Besuchsmöglichkeiten bei der revitalisierten Brora Distillery davon ebenfalls betroffen sind, lässt sich dem Artikel nicht entnehmen.