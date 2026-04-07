Neu bei Kirsch Import: Signatory Un-Chillfiltered, Holyroods Noir-Trilogie, Stauning RØG und West Cork Maritime Release Port Cask

Auch nach dem Oster-Fest kann Kirsch Import am heutigen Dienstag seine umfangreichen Neuzugänge im Whisk(e)y-Portfolio vorstellen.

Wie gewohnt finden Sie hier jetzt folgend alle Abfüllungen und ihre Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Comeback ohne Kühlfiltrierung:

Neue Preistipps von Signatory Un-Chillfiltered

Nach über einem Jahr Pause ist sie zurück – mit neuem Look und fairem Preis-Genuss-Verhältnis: Signatorys Un-Chillfiltered Collection bietet bei idealen 46 Volumenprozenten vollmundigen Geschmack ohne Kühlfiltration oder Trübung.



Wer lieber auf authentische statt glattgebügelter Aromen setzt, wird jetzt mit zwei neuen Whiskys fündig. Im Glen Garioch 2012/2026 trifft Highland-Charakter auf Bourbonreifung und Sherry-Finish. Das Ergebnis ist ein balancierter Single Malt, der brennereitypische Noten von Malz und Honig mit hellen Früchten, süßer Vanille und dunklem Trockenobst vereint.



Weicher, süßer – und rarer: Der Port Dundas 2010/2026 stammt aus der geschlossenen und abgerissenen Brennerei in den Lowlands. In Sherry Hogsheads und Bourbon Barrels gereift, ist der Single Grain ein „easy sipper“, der sahnig-süßen Vanillepudding mit Rosinen, Kirschen und Sirup garniert.



Noch eine Spur eleganter zeigt sich der North British 2008/2026. Der 17 Jahre gereifte Lowland Single Grain kombiniert First Fill Sherry Hogsheads mit Refill Bourbon Barrels und liefert damit ein wunderbar rundes Geschmacksbild. Cremige Vanille und Toffee treffen auf reife Birnen, kandierte Äpfel und feine Gewürze, während dezente Sherrynoten Anklänge von Rosinen und heller Schokolade beisteuern.



Kraftvoll und charakterstark präsentiert sich der Clynelish 2016/2026 aus der 100 Proof Edition. Gereift in Refill Oloroso Sherry und New Wood Hogsheads, verbindet der Highland Single Malt die typische Wachsigkeit der Brennerei mit würziger Tiefe und intensiver Fruchtigkeit. Noten von Orangenzesten, Honig und Malz treffen auf dunkle Beeren, geröstete Nüsse und einen Hauch von Leder.

Glen Garioch 2012/2026

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

13 Jahre

Dest.: 12/11/2012

Abgef.: 2026

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Barrels, First Fill Oloroso Sherry Butts (Finish)

Fassnr.: 1, 2, 9

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Port Dundas 2010/2026

Signatory Vintage Lowland Single Grain Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

15 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2026

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Sherry Hogsheads, First Fill Bourbon Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

North British 2008/2026

Signatory Vintage Lowland Single Grain Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

17 Jahre

Dest.: 2008

Abgef.: 2026

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Sherry Hogsheads, Refill Bourbon Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Clynelish 2016/2026

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #77

10 Jahre

Dest.: 2016

Abgef.: 2026

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Oloroso Sherry & New Wood Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Komplexer Plot aus Weinhefen & -fässern:

Holyroods neue Noir-Trilogie

Im Stil des Film Noir erzählt Holyroods neue Noir-Trilogie eine komplexe Geschichte, in der sich französische Weinhefe mit schottischem Malz verbündet, bevor sich eine klassische Romanze mit Weinfässern aus erlesenen Lagen entwickelt.

Der Holyrood Noir – Premier Cru Yeast versetzt mitten in die Lieblingskonditorei. Der Single Malt strotzt nur so vor Noten von Apfelkuchen mit Karamellschicht, Butterblume und Birne. Sein Profil verdankt er Pinnacle-M- und Maurivin-Hefe ebenso wie Bourbon, Chardonnay und White Wine Casks.



Im Holyrood Noir – Bordeaux Yeast verbinden sich Pinnacle-M- und BP725-Hefe mit Bourbon- und Bordeauxfässern zu einem dichten Plot aus herrlichen Aromen von Kirschen, Erdbeeren und Schwarzen Johannisbeeren, ergänzt von Karamell-Fudge (Scottish Tablet).



Der Holyrood Noir – Burgundy Yeast ist die perfekte Mischung aus süß und herzhaft. Er serviert Digestive-Kekse mit Himbeermarmelade, gefolgt von mit Granatapfel gefüllten Gebäckförmchen. Dafür setzt Holyrood neben Pinnacle-M- auf Maurivin B-Hefe und neben Bourbon Casks auf Burgundy Barriques.

Holyrood Noir – Premier Cru Yeast

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Bourbon Casks, Chardonnay Casks, White Wine Casks

47,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Holyrood Noir – Bordeaux Yeast

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Bourbon Casks, Bordeaux Barriques

47,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Holyrood Noir – Burgundy Yeast

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Bourbon Casks, Burgundy Barriques

47,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Rauchiges vom Ringkøbing-Fjord:

Stauning RØG ergänzt Core Range

Stauning Smoke ist künftig Schall und Rauch. Stattdessen legt jetzt Stauning RØG eine Schippe geräuchertes Malz nach.



Benannt nach dem dänischen Wort für „Rauch“ steht der Double Malt für einen Stil, der eher harmonisch als dominant ist – konzipiert, um zu ergänzen, nicht zu überlagern.

Verwurzelt an der Westküste Dänemarks, wo Getreidefelder und die Meeresluft die Landschaft prägen, vereint RØG Single Malt und Malted Rye zu einem unverwechselbar dänischen Raucharoma.



Dafür werden lokal angebautes Roggen- und Gerstengetreide bodengemälzt und sowohl über Heidekraut als auch Torf gedarrt.



In amerikanischer Eiche gereift und in Madeira-Fässern veredelt, kombiniert RØG so sanften Lagerfeuerrauch mit Steinobst und karamellisierter Eiche.

Stauning RØG – Lightly Peated

Double Malt Danish Whisky

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: American Oak Casks, Madeira Casks (Finish)

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Sanfter Lagerfeuerrauch und geröstetes Getreide.



Gaumen: Geschmeidig und rund. Sanfte Steinobstnoten, karamellisierte Eiche und zarte Gewürznoten.



Nachklang: Weich, anhaltend und rauchig.

Süßes aus Skibbereen:

West Cork Maritime Release aus Port Casks

West Corks Maritime Range schlägt die Brücke zur Fischerei-Vergangenheit zweier Gründer – mit Flaschen, die nach dem Vorbild von Schwimmkugeln eigens für die Brennerei mundgeblasen wurden.

Für das Finish ihres West Cork Port Cask zieht Irlands größte, vollständig in irischem Besitz befindliche Destillerie Portweinfässer der Quinta da Boeira heran. Das Resultat? Der süßeste Whisky der maritimen Reihe.



Dreifach destilliert, kombiniert der Single Malt bei idealer Trinkstärke von 46% vol. deutliche Noten von Trockenfrüchten mit der Würze von Muskatnuss und schwarzem Pfeffer, ergänzt von Vanille und Toffee.

West Cork Port Cask

Single Malt Irish Whiskey

Maritime Release

Herkunft: Irland

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, Quinta da Boeira Port Casks (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt